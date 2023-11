Oglądaj

Co prawda PiS wygrało, ale nie będzie rządzić, choć pan prezydent powierzył wczoraj misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu.

- PiS wygrało wybory i zupełnie naturalne jest to, że pan prezydent daje szansę komitetowi, który ma najwięcej posłów - powiedział Krzysztof Szczucki – poseł elekt z PiS, były szef Rządowego Centrum Legislacji i były pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw legislacji i edukacji prawniczej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Jeżeli rzeczywiście po stronie opozycyjnej jest większość, to będą mieli swój moment”

- Ja nie widzę takiej możliwości, żeby premier przeciągnął na swoją stronę 37 posłów.

- To ostatecznie okaże się w trakcie głosowania nad wotum zaufania dla premiera. Nie zaklinamy rzeczywistości, musimy na nią poczekać, to się wydarzy. Dlaczego partii największej, która wygrała te wybory, nie dać tego przywileju, szansy, czy nie kontynuować tego zwyczaju konstytucyjnego, dlaczego teraz zrobić wyjątek? Jeżeli rzeczywiście tak jest, że po stronie opozycyjnej jest większość, to będą mieli swój moment. Będzie drugi krok konstytucyjny, jeżeli pierwszy się nie powiedzie i będą mogli swoją większość konstytucyjną potwierdzić – zaakcentował Szczucki.

„Ci, którzy głosowali na PiS oczekują, że podejmie próbę utworzenia rządu”

- Czy to nie upokarzające dla premiera, porażka przy głosowaniu nad wotum zaufania?

- Absolutnie nie można mówić w kategoriach upokorzenia. Ci, którzy głosowali na PiS oczekują, że PiS i premier Morawiecki podejmą próbę utworzenia rządu.

- Czy pan prezydent podjął tę decyzję autonomicznie, czy była na niego wywierana presja?

- Jeżeli była jakaś presja wywierana, to ze strony opozycji. Obserwowaliśmy codziennie, od rana do wieczora, ten festiwal nacisków. Prezydent jest samodzielny, autonomiczny. Można oczywiście do niego apelować, prosić, zachęcać, ale…

- Autonomiczny, samodzielny.

- Ależ oczywiście, że mówię to z pełnym przekonaniem. Prezydent ma mandat. To jest druga kadencja. Nie będzie się ubiegał o reelekcję. Od nikogo nie zależy.

A może prezydent widziałby siebie w roli następcy prezesa Kaczyńskiego? - Miałem okazję przez jakiś czas pracować w kancelarii prezydenta Dudy. Postrzegam pana prezydenta jako człowieka, który kieruje się własnym sumieniem, własnymi przekonaniami. Jakie są pomysły na przyszłość pana prezydenta, po zakończeniu prezydentury, to ja tego wiedzieć nie mogę.

