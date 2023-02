- To, co pokazujemy, to jest wierzchołek góry lodowej. Jutro pokażemy kolejne firmy i kolejne wnioski, które wzbudzają ogromne wątpliwości - powiedział Dariusz Joński, Inicjatywa Polska, który z Michałem Szczerbą, PO, byli popołudniowymi Gośćmi Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- NCBR przypadł „bielanistom”, czyli Republikanom. Zrobili to bardzo szybko. Żalek został wiceministrem odpowiedzialnym za NCBR, pan Bielan dał swojego dyrektora. Jego brat został równocześnie doradcą – kontynuował Joński.

„Odwołany dyrektor NCBR bierze udział w konkursie na dyrektora”

- Przecież dyrektor został odwołany – zauważyła prowadząca. - Odwołany dyrektor NCBR bierze udział w konkursie na dyrektora. Pan Bielan dał swojego asystenta z Europarlamentu, który został tam doradcą za 24 tys. Nawet do pracy nie musiał przychodzić. Później ogłosili w NCBR tzw. szybką ścieżkę, czyli szybki podział kasy.

- Nam się wydawało, że problem szybkiej ścieżki, to problem dwóch wniosków. Firma założona na 10 dni przed ogłoszeniem konkursu, zarejestrowana 5 dni po otwarciu konkursu. Oprócz tej firmy 26 latka jest spółka Białostocka – powiedział Szczerba, dodając: - Spółka otrzymała 123 mln. na cyberbezpieczeństwo światłowodów, które miały być umieszczone pod Bałtykiem, pod wodą. Pokażemy, jak przy poparciu politycznym, płynącym z partii Republikańskiej, zmieniał się pogląd ekspertów na ten projekt. Zmieniał się pogląd, od podejścia – to nie jest badanie, ci ludzie nie gwarantują niczego do 23 grudnia, kiedy pojawia się ten projekt na liście projektów do dofinansowania.

Według Michała Szczerby „wcześniej pojawia się zwiększenie alokacji w tym konkursie, który był przewidziany na 645 mln., a następnie decyzja departamentu podległego Żalkowi został zwiększony o 166 mln., dzięki któremu te dwa podmioty miały otrzymać łącznie 177 mln.”

- Jedna firma się mieści we Wrocławiu. Ale bardziej pytanie o powiązania. NCBR ma wydawać pieniądze na innowacje. Jakie to innowacje w personalizacji bajek? To już dziś można kupić przez internet, płacąc 100 zł. – powiedział Dariusz Joński.

Wszystko na to wskazuje będzie kontrola NIK w NCBR. - Zanim złożyliśmy wniosek do OLAF-u, najpierw złożyliśmy wniosek do prezesa NIK. Poznaliśmy zakres tych projektów za 55 mln. za 123 mln., które miały być przez NCBR finansowane – kontynuował Michał Szczerba. - Uznaliśmy, że do służb, które wchodzą po dwóch miesiącach, nie mamy zaufania. Służby tam weszły wyłącznie po to, żeby się zorientować, co tam się dzieje, kto z kim za ile i ile pieniędzy miał wyprowadzić.

Czy będzie kontrola OLAF w NCBR? - O to trzeba pytać OLAF. Dokumenty są przygotowane. Mamy z posłem Jońskim przygotowaną ścieżkę przekazania tych dokumentów. Zrobimy to za pośrednictwem KE w Warszawie - stwierdził Joński, dodając: NCBR to instytucja, której budżet wynosi 5 mld. zł. rocznie. To tyle co budżet Łodzi. NCBR te pieniądze wydaje, a są to pieniądze unijne ze starej perspektywy.

- To jest ważne, że są to pieniądze ze starej perspektywy, bo premier Morawiecki blokuje KPO, ale jak trzeba wydać pieniądze unijne, to koledzy z PiS-u się znajdują i zakładają firmy w ciągu 10 dni, żeby zrobić skok na kasę i próbują wyprowadzać ją w różny sposób – podsumował poseł Inicjatywy Polskiej.

Cała rozmowa na radiozet.pl

RadioZET.pl