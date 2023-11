Oglądaj

Jakie nastroje w obozie Zjednoczonej Prawicy? - 194 mandaty, największe poparcie ze strony społecznej. Musimy rozdzielać liczbę mandatów zdobytych od zdolności koalicyjnej, bo to są dwa różne tematy. Nastroje. Przede wszystkim duża determinacja do tego, aby w sposób odpowiedni działać, aby pokazywać ciągłość po ośmiu latach rządzenia - powiedziała Olga Semeniuk-Patkowska – wiceminister rozwoju i technologii, posłanka elekt PiS, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Nastroje chyba jednak minorowe, jak patrzę na minę marszałka Terleckiego.

- Serdecznie pozdrawiamy marszałka Terleckiego. Mina marszałka Terleckiego jest zazwyczaj taka sama, jest to spokój wewnętrzny i determinacja do tego, aby działać. Nastroje są wyciągające wnioski z sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. Rozważające i traktujące również o wykorzystaniu potencjału zdolności koalicyjnej w przyszłości i przygotowaniu się do tego. Patrząc na wyniki wyborów parlamentarnych wiemy, że przed nami są wybory samorządowe, przy których będzie bardzo duża i pełna determinacja po stronie wszystkich posłów i senatorów PiS – powiedziała Semeniuk-Patkowska.

Słuchacz pyta: Kiedy politycy PiS-u w końcu staną w prawdziwe i przyznają się, że w tej kadencji nie zbudują większości i będą w opozycji? - Ale o jakiej prawdzie mówimy, mówimy o wymogach konstytucyjnych. Mówimy o tym, że pan prezydent A. Duda powierzył. Misję stworzenia rządu premierowi M. Morawickiemu. Szczęście w tym, że pan prezydent A. Duda ma tutaj autonomiczną i suwerenną postawę tutaj i zachowuje ją. Ja oczywiście biorę pod uwagę wyniki sondażu. Niemniej była to autonomiczna decyzja pana prezydenta – stwierdziła wiceminister rozwoju.

- 13 listopada posiedzenie sejmu i tam zobaczymy, jak będzie ta sytuacja się rozwijała. Proszę pamiętać, że wszyscy wyborcy trzech bloków politycznych, które dzisiaj chcą stworzyć rząd, głosowali na różne cechy charakterystyczne tych partii. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w fundamentalnych sprawach merytorycznych. Nie w rotacyjnym fotelu, który będzie wymieniany, nie w Radzie Ministrów, gdzie teraz właśnie trwa dzielenie łupów, no i czekamy na umowę koalicyjną. Chciałabym zobaczyć jak podział tych kompetencji będzie wyglądał. Chciałabym rozmawiać o cenach energii, gazu, o wpływie wojny Rosja – Ukraina, o relacjach międzynarodowych, o gospodarce – powiedział gość Beaty Lubeckiej.

