Kuczyński: Orzeczenie TSUE niewiele zmienia, a frankowicze mało płacili i dostaną wszystko za darmo

TSUE wydał dwa, niekorzystne dla banków, orzeczenia dotyczące kredytów frankowych. Kredytodawcom nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jest także możliwe wstrzymanie płatności rat na czas procesu. - Teoretycznie, prawdę mówiąc, to orzeczenie niewiele zmienia, bo prawdę mówiąc i banki i wszyscy wiedzieli, że to tak będzie. Nawet przed orzeczeniem rzecznika generalnego TSUE sprzed kilku miesięcy, wiadomo było, że banki występują przeciwko kredytobiorcom, ale wiedzą, że przegrają - powiedział Piotr Kuczyński – ekonomista, główny analityk Xelion, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Ten wyrok nie jest tak dobry, jak twierdzą kancelarie prawne. Ważne jest to, o czym TSUE mówi. A mówi, że wszystko to jest możliwe, jeżeli ta umowa była niezgodna z prawem. O tym decydują sądy polskie, nie TSUE. Banki występowały przeciwko kredytobiorcom, ale wiedziały, że przegrają po kilku latach bojów. W tej chwili sytuacja jest taka sama, dlatego, że wyrok TSUE nie obowiązuje sądów polskich – powiedział ekonomista.

„Polskie sądy powiedziały nam, że kredyty we frankach były nielegalne” - To jest dyrektywa, to jest wskazanie TSUE, pewnie większość sądów będzie szła w tym kierunku, ale sądy mają wolną wolę. Teraz 97,5% procesów jest wygrywanych przez frankowiczów. Właściwie można powiedzieć, że polskie sądy powiedziały nam, że kredyty we frankach były nielegalne – stwierdził Kuczyński.

„Od 2005 roku mówiłem, żeby brać kredyty w tym, w czym się zarabia” - Idę tropem tego, co mówi Związek Banków Polskich, który twierdzi, że sądy unieważniają te umowy z byle powodu. I rzeczywiście tak jest. Można nawet podejrzewać, że w każdej rodzinie sędziego znajdzie się ktoś z kredytem we frankach. Według mnie to, co jest w tej chwili w polskich sądach, jest zbyt szeroką ochroną kredytobiorcy, która powoduje, że ten kredytobiorca frankowy dostaje coś za darmo. Od 2005 roku mówiłem, żeby brać kredyty w tym, w czym się zarabia. W złotych nie we frankach. Wszyscy, którzy naganiali na te kredyty wówczas na mnie krzyczeli – powiedział główny analityk Xeliona.

„Okazuje, że oni byli mądrzy, bo nie dość, że mało płacili, to jeszcze za darmo dostaną wszystko” - Wtedy ci płacący we frankach, nabijali się z tych biorących kredyty w złotych. Teraz się okazuje, że oni rzeczywiście byli mądrzy, bo nie dość, że mało płacili, to jeszcze za darmo dostaną wszystko. To jest absolutnie nie w porządku. Twarde prawo, ale prawo. Sądy tak postanawiają i trzeba to respektować – zaakcentował Kuczyński.

RadioZET.pl