Joachim Brudziński szefem kampanii PiS. To akt desperacji? - Myślę, że to jeden z takich najbardziej twardych zawodników. Kampania szykuje się bardzo ostra, żeby nie powiedzieć brutalna. Polityka stała się bardzo bezwzględna. Ja go znam bardzo dobrze i myślę, że Joachim Brudziński bardzo dobrze sobie z tym poradzi. Nie zostanie sam. Myślę, że Tomasz Poręba też będzie go wspierał - powiedział Tadeusz Cymański – poseł PiS, poprzednio Solidarna Polska, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Po ogromnych przeciwnościach utrzymać takie poparcie, to dobry wynik” „Poręba nie chciał być ojcem porażki, porażka zwykle bywa sierotą, a Jojo postanowił ją usynowić” – powiedziała Katarzyna Lubnauer dziś rano w Radiu ZET. - Ona jest bardzo złośliwa, proszę spojrzeć na to ze spokojem – stwierdził gość Radia ZET. - Kampania PiS dostała zadyszki, do tego publiczne połajanki ze strony Mastalerka – zauważyła Lubecka. - Ale to są połajanki dlaczego nie mamy 40%? Po ośmiu latach, po ogromnych przeciwnościach, te 3 potężne ciosy, które nas spotkały: COVID, wojna i sabotaż polskimi rękami w Brukseli. W tej sytuacji utrzymać takie poparcie, to trzeba przyznać, jest dobry wynik – odpowiedział Cymański.

„Urna prawdę ci powie” - Ale po tych wszystkich obietnicach, które złożył prezes Kaczyński jakoś sondaże nie chcą puchnąć – powiedziała prowadząca. - Jeszcze raz podkreślę, że urna prawdę ci powie. Jeżeli u nas są dyskusje, to nad tym, że powinniśmy mieć lepszy jeszcze wynik. Przy tak dużych działaniach społecznych, przy bardzo dobrych wynikach gospodarczych. Proszę spojrzeć, organizacje zewnętrzne dają Polsce całkiem dobra ocenę, a inflacja jest ceną, która płacimy, za to, że nie mamy szokowego wychodzenia z niej.

„Donald Tusk zapomniał, że jest liberałem. Stał się socjalistą” Czy Joachim Brudziński da radę? - Nie wszystko nam się udało, to prawda. Natomiast jesteśmy partią, która pokazała skuteczność. Zmieniliśmy charakter polityki na bardziej prospołeczny. Nie wszystko zrealizowaliśmy. Dlatego musimy to wszystko pokazać w tych wyborach. Ja się nie obawiam. Po ośmiu latach stajemy przed ludźmi i obywatele muszą sobie odpowiedzieć, komu zaufają. Jest jeszcze sprawa wiarygodności. Czy wiarygodna jest partia, która przez osiem lat prowadziła politykę skrajnie liberalną? Choć Donald Tusk zapomniał, że jest liberałem. Stał się socjalistą. Przeciera oczy ze zdumienia Balcerowicz i inni, co się dzieje? I to trzeba zauważyć – powiedziała Tadeusz Cymański.

