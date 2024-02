Urszula Zielińska: PiS przyjął trudniejszy cel redukcji emisji cieplej, bo nikt z nimi nie rozmawiał

Oglądaj

- To rząd PiS-u przyjął cel redukcji [emisji cieplnej - red.] znacznie trudniejszy niż 90% bo 55% do 2030 tj. za 6 lat. Nie jesteśmy na ścieżce do realizacji tego celu. Zależało mi na tym, żeby pokazać, że jesteśmy otwarci na negocjacje, otwarci na ambitną politykę klimatyczną, otwarci na ambitne cele, ale … potrzebujemy wsparcia ponieważ mamy w Polsce dwukrotne ubóstwo energetyczne niż średnia europejska. Potrzebujemy potraktowania nas z wyrozumiałością, bo mamy inny punkt wyjścia - powiedziała Urszula Zielińska – wiceminister klimatu, przewodnicząca partii Zieloni, wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Rząd PiS wszystko z góry blokował, w związku z czym nikt z Polską nie rozmawiał

- Trzy tygodnie temu odbyła się nieformalna Rada Europejska ds. środowiska na której nieformalnie dyskutowano o celu potencjalnym 20-40. Ja jestem entuzjastyczna co do zmiany podejścia Polski do negocjacji i rozmów z Komisja Europejską na temat polityki klimatycznej. Bardzo zależało mi na tym, żeby odciąć się od tego, jak postępował i jak był traktowany poprzedni rząd. Mianowicie. Wszystko z góry blokował, w związku z czym nikt z Polska nie rozmawiał, niczego tak naprawdę realnie nie negocjowano – powiedziała Urszula Zielińska.

Konstruktywne podejście do negocjacji przyniesie nam dużo więcej niż stanie w koncie razem z Węgrami

- Komisja Europejska nie zaostrza kursu. KE próbuje doprowadzić o tego, żeby cała UE osiągnęła cel 20-50 – neutralności klimatycznej.

Jestem całym sercem z tym, żebyśmy osiągnęli neutralność klimatyczną jak najszybciej, bo to jest dla naszego dobra, najpóźniej do roku 2050-tego, zgodnie z tym do czego zobowiązaliśmy się jako UE. Konstruktywne podejście do negocjacji przyniesie nam dużo więcej korzyści niż negowanie wszystkiego i stanie w koncie razem z Węgrami, bo wtedy nikt z nami w końcu nie rozmawia i większością kwalifikowaną przyjmują kolejne cele, tak jak przyjęli 55% do 2030 i zero netto do 2050 - zaakcentowała wiceminister środowiska.

Ostatnie 10% emisji będzie najtrudniejsze do wyeliminowania

Wiceminister środowiska twierdzi, że KE oceniła według przygotowanego raportu, że realistycznie możemy osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli zero netto w 2050, a ostatnie 10% emisji będzie najtrudniejsze do wyeliminowania. Według Zielińskiej im wcześniej zrobimy te 90% ograniczenia emisyjności tym lepiej dla nas, bo będziemy bezpieczniejsi, będziemy mieć tańsze źródła energii, lepsze będzie powietrze, którym oddychamy. - 4 godziny temu pojawiła się informacja, że w zeszłym roku po raz pierwszy przez cały rok przekroczyliśmy tę niebezpieczną granicę podgrzania atmosfery o półtora stopnia Celsjusza.

RadioZET.pl