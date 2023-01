Hennig-Kloska: Szykujemy się do samodzielnego startu. PiS jest jak narkoman na głodzie bez pieniędzy

- Zawiedliśmy się na Polsce 2050, tak mówią politycy PO – powiedziała Beata Lubecka. - To jest klasyczne odwracanie kota ogonem i szukanie winnego, zrzucanie wszystkiego na Szymona Hołownię - powiedziała Paulina Hennig-Kloska, wiceprzewodnicząca Polska2050, w popołudniowym Gościu Radia ZET. Mówiąc o listach wyborczych i szansach na wspólne ich stworzenie przez opozycję, posłanka stwierdziła: - Cały czas szykujemy się do samodzielnego startu i do tego będziemy gotowi. Jutro mamy zjazd partii, gdzie przechodzić będziemy proces wyborczy. Każdy mógł się zgłosić i wystartować przeciwko Szymonowi Hołowni, ale nasz lider jest jeden, jego pozycja jest absolutnie niepodważalna. Według popołudniowego gościa Radia ZET: - Zgromadziliśmy się wokół Szymona Hołowni i wokół niego chcemy tworzyć cały nasz ruch.

- Jesteśmy atakowani z każdej strony. Zaczęliśmy rok od ataków PiS, teraz atakuje nas PO – powiedziała Paulina Hennig-Kloska. - Nie tylko PO, opozycja jest tutaj zgodna i pyta dlaczego rozbijacie jedność opozycji? – zauważyła Beata Lubecka. - Jeszcze kilka dni przed czołowe postacie PO i PSL u pani w programie mówili, że trzeba przeciwstawiać się szantażom Kaczyńskiego i trzeba głosować przeciwko ustawie o SN, która cementuje chaos Ziobry w sądownictwie – powiedziała wiceprzewodnicząca Polski 2050.

- Jak można do ostatniej chwili utrzymywać, że jest tak - wstrzymamy się, a później zmiana planów? – nie ustępowała gospodyni programu.

- Nie zmieniliśmy zdania. Od początku mówiliśmy wyraźnie.

- Politycy opozycji mówią, że ze środy na czwartek docierały do nich informacje, że zmieniacie zdanie. Teraz opozycja mówi, że Hołownia grabarzem wspólnej listy – powiedziała Beata Lubecka.

- Kłamstwo nazywajmy kłamstwem, manipulację – manipulacją. Od kliku dni Szymon Hołownia jawnie informował liderów opozycji, że będziemy głosować przeciw – odpowiedziała Hennig-Kloska.

„Nie chcę być opozycją, za którą bogu dziękuje Jarosław Kaczyński”

- W czwartek rano Hanna Gill-Piątek zapewniała, że wszystko jest dogadane i głosujecie z opozycją, tzn. wstrzymujecie się od głosu – zauważyła Beata Lubecka. - Tak byliśmy umówieni na odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu, oraz byliśmy za wspólnym przyjmowaniem poprawek, które są wspólną wizją – powiedział gość Radia ZET, dodając: - Zawsze będę wspierać najważniejsze wartości o które walczę od 7 lat. Donald Tusk deklarując, że Koalicja Obywatelska będzie się wstrzymywać w tej sprawie, powiedział, że Jarosław Kaczyński powinien dziękować bogu za to, że ma taką opozycję. Ja nie chcę być opozycją, za którą bogu dziękuje Jarosław Kaczyński. Ja chcę być opozycją skuteczną, która broni wartości, o które walczymy od 7 lat. Ja wspólnie z wyborcami walczę o to, by w Polsce były sądy wolne, odpolitycznione, niezależne od Ziobry.

- Czy pod rządami PiS można tego dokonać? – zapytała prowadząca.

- Oczywiście można było wyżej postawić poprzeczkę. Dziś PiS jest jak narkoman na głodzie bez pieniędzy i szuka ich w każdym miejscu. Oni tych pieniędzy chcą, bo nie mają pieniędzy na wybory – odpowiedziała wiceszefowa Polski 2050.

- Czy te pieniądze są potrzebne Polakom?

- Oczywiście tak, ale Polacy zasługują zarówno na pieniądze z KPO, jak i na wolne, sprawiedliwe sądy.

