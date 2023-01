Izabela Leszczyna: Komunikacja publiczna powinna być dotowana. Rząd zamroził problemy

- Nie ma łatwych wyjść z sytuacji, do której doprowadził nas PiS. Rząd chciał pomóc wszystkim, dlatego doprowadził do tego, że nie tylko nie pomógł nikomu, ale jeszcze mamy pomrożone ceny i nagle coś wystrzeliwuje, jak bilety w PKP - powiedziała Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Ale mamy tu i teraz, co w takiej sytuacji powinien zrobić rząd? Transport kolejowy jest najbardziej ekologiczny – tak, czy nie? – zapytała gospodyni programu. - W ogóle komunikacja publiczna jest korzystna i PiS obiecywał nam jakieś PKS-y. Tymczasem w każdej prawie gminie, jeśli nie zlikwidował, to poważnie ograniczył transport publiczny. Dzisiaj przy takich cenach energii do jakich doprowadził PiS, można zrobić tylko jedno, dotować tych ludzi, którzy tego potrzebują – odpowiedziała Izabela Leszczyna.

Według posłanki PO: - Dopłaty do komunikacji publicznej powinny być, bo taką komunikacją jeżdżą osoby, które nie mają własnych samochodów, albo nie stać ich na benzynę, na pokonywanie dużych odległości.

- Komunikacja publiczna powinna być dotowana. Ale to jest pytanie, co zrobić, jak pacjent ma 40* gorączki? Ratowanie tego pacjenta jest bardzo trudne, bo można było nie dopuścić do takiego stanu – kontynuowała wiceszefowa PO, dodając: - Dziś inflacja i ceny energii są wyższe, niż mogłyby być. Rząd cały ubiegły rok przespał, obniżył VAT na paliwo, co nie przełożyło się na nic, wręcz przeciwnie podbiło nam inflację w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, bo pan Obajtek nas oszukał.

„Trzeba kierować publiczne pieniądze do tych, którzy naprawdę nie mają”

Zdaniem Leszczyny rząd źle przekierował publiczne pieniądze, dlatego nie osiągnięto zakładanego celu w pomocy dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują. – Dodatek węglowy dla wszystkich, VAT na paliwo niższy dla wszystkich, zamrożone ceny niższe dla wszystkich, czyli co robi rząd? Zamraża problemy. Tymczasem trzeba kierować publiczne pieniądze do tych, którzy naprawdę nie mają. Według posłanki PO nie jest prawdą, „że za benzynę nie płacimy więcej. W listopadzie i grudniu Orlen za pozwoleniem pana Morawieckiego i PiS-u okradł Polaków na 2 mld. zł., teraz też decyzją pana Morawieckiego, a nie KE płacimy, biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie, jedną z najwyższych cen w Europie.”

- Jeśli chodzi o bilety, Lewica domaga się od rządu zamrożenia cen biletów –zauważyła Beata Lubecka.

- Gdyby rządziła PO przez ostatnie 7 lat, to nie byłoby tak wysokich cen prądu w Polsce. Rozwinęlibyśmy energetykę wiatrową, odnawialne źródła energii, a może mielibyśmy już elektrownie jądrową.

- Weszła pani na grząski grunt, bo PO obiecywała, że pierwsza elektrownia jądrowa będzie w 2019.

- W 2015 straciliśmy władzę. Były już uzgodnienia środowiskowe, cały szereg rzeczy przygotowanych. PiS zasypał to wszystko [energetykę jądrową – red.] na całe 7 lat, dopiero teraz się obudzili – stwierdziła Izabela Leszczyna, dodając: - Dziś energetyka odnawialna byłaby na innym poziomie, inwestycje w sieci przesyłowe byłyby na innym poziomie, w związku z czym energia w Polsce byłaby tańsza.

RadioZET.pl