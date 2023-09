Oglądaj

Portal wPolityce.pl pisze, że jest jakiś tajny plan opozycji – wszyscy przeciwko PiS, rząd techniczny ze wsparciem Konfederacji. - Nie ma takiego tajnego planu. Możliwe są takie scenariusze, w których te wybory nie doprowadzą do rozstrzygnięcia, które umożliwi komukolwiek stabilne rządzenie państwem. Być może, z uwagi na problemy z uchwaleniem budżetu, będzie dogrywka - powiedział Jacek Jaśkowiak - prezydent Poznania, Platforma Obywatelska, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej z Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

- Dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby ten wynik był dla opozycji jak najlepszy. Mamy kilka elementów trudnych, bo np. nie jesteśmy zjednoczeni, mamy Trzecią Drogę i zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Ja wierzę w umiejętności Donalda Tuska, on w zakresie budowania tych list wykazał się wielką przenikliwością – stwierdził Jaśkowiak.

„Cieszę się ze startu Romana Giertycha. potrzebne jest rozliczenie tych osób, które łamały prawo, Konstytucję” - Cieszę się ze startu Romana Giertycha. Przede wszystkim należy spojrzeć na to z tej optyki, że potrzebne jest rozliczenie tych osób, które łamały prawo, Konstytucję, które dokonały tych rzeczy, które są nieakceptowalne w układzie praworządności. Osoba o tym intelekcie, zdecydowaniu, jak Roman Giertych, warto żeby miała immunitet i warto żeby zajęła się rozliczaniem. On sam również zetknął się z tym, co nie powinno mieć miejsca w zakresie wykorzystywania służb specjalnych – tłumaczył prezydent Poznania.

- Wiemy, ja ten rząd działał. Wiemy, jakie techniki operacyjne stosowano wobec polityków opozycji. Ja jestem przekonany, że to trzeba rozliczyć i są w tym zakresie potrzebni ludzie w Parlamencie, tacy jak Roman Giertych.

