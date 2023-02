Jackowski i Kwiatkowski: Jesteśmy pod wrażeniem. Wizyta Bidena w Kijowie przejdzie do historii

Jan Maria Jackowski i Krzysztof Kwiatkowski - senatorowie niezrzeszeni byli gośćmi Beaty Lubeckiej w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem. To pokazuje dynamikę administracji amerykańskiej, która potrafiła taką wizytę przygotować w takiej tajemnicy - powiedział Jackowski.

-Jesteśmy pod wrażeniem. Ta wizyta w Kijowie przejdzie do historii – zaznaczył Kwiatkowski.

- Zaskoczenie wizytą w Kijowie było pełne. To pokazuje, że ta wojna odbywa się nie tylko w warstwie militarnej, ale również w bardzo ważnej warstwie symbolicznej. Przywódca wolnego świata odwiedza stolicę bestialsko napadniętego narodu, w tle słychać dźwięki syren, a on chodzi po ulicach. To pokazuje nowy rozdział w stosunkach międzynarodowych, ale też w sposobie komunikowania i wyrażania emocji - powiedział Jan Maria Jackowski.

- To pokazuje, jak prezydent Biden potrafi być nowoczesny. Kiedyś liczyło się głównie słowo, dzisiaj liczy się głównie obraz. Wydarzenie i to jest ten fakt i wydarzenie. Obecność w Kijowie – stwierdził Krzysztof Kwiatkowski.

Czego spodziewacie się po wystąpieniu prezydenta Bidena w warszawie? - To będzie ważne przemówienie. Czy tak ważne, jak prezydenta Johna Kennedy’ego w Berlinie w ’61 roku? Byłbym ostrożny w takiej ocenie – stwierdził senator Jackowski.

Czy w wystąpieniu prezydenta Bidena będą jakieś fragmenty o praworządności? - Nieoficjalna informacja o tym, że prezydent Biden spotka się z przedstawicielami opozycji, to jest bardzo wyraźny sygnał – powiedział senator Kwiatkowski. Z D. Tuskiem i R. Trzaskowskim? - Padły dwa nazwiska. Jeżeli mówić o historycznych analogiach. Mnie marzyłaby się inna. Mamy rok ’87, Ronald Reagan w Berlinie i słynne słowa „panie Gorbaczow niech pan zburzy ten mur”. Gdybyśmy dzisiaj usłyszeli ze strony prezydenta Bidena: „panie Putin Rosja przegra tę wojnę, a Ukraina w niej zwycięży”. Chciałbym takie słowa usłyszeć. Dlaczego? Nie ma dziś żadnej wątpliwości, że tak będzie – stwierdził Krzysztof Kwiatkowski.

- Jesteśmy krajem przyfrontowym, bardzo ważnym krajem NATO. Przez nasz kraj przechodzi 90% wsparcia militarnego dla Ukrainy, a więc jesteśmy tez zagrożeni. Z tego punktu widzenia sprawy stałych baz i zwiększenia obecności militarnej USA, jest bardzo ważne – powiedział Jan Maria Jackowski, dodając: - Kolejna wizyta prezydenta Bidena w Polsce ma oczywiście swoją wagę i to wynika z geopolityki i z tego, że Polska jest w zasadzie takim koordynatorem zorganizowanej od strony logistycznej pomocy. Przede wszystkim militarnej. Polska jest absolutnie w awangardzie, jako kraj, państwo, które pomaga Ukrainie. Jesteśmy też trzecim kraje w stosunku do PKB, jeśli chodzi pomoc finansową. W każdym razie jesteśmy w czołówce.

Według senatora Jackowskiego „warto jeszcze wrócić do tego, co mówiliśmy o praworządności. Prezydent Biden, jeszcze w kampanii wyborczej, bardzo ostro się wyrażał na temat standardów demokratycznych, praworządności. Sugerując nawet, że Polska zmierza w stronę taką bardziej autorytarną.”

