Jakub Stefaniak: To będzie ciekawa debata. Morawiecki będzie debatował z Tuskiem, kiedyś szefem

Prezes Kaczyński nie pojawi się na debacie w TVP, pojawi się premier Morawiecki. To jest groźny przeciwnik pana zdaniem? - To jest bardzo ciekawa rozgrywka, bo Morawiecki będzie debatował z Tuskiem, czyli ze swoim szefem kiedyś. Premier Morawiecki był dawniej członkiem rady gospodarczej. Więc to będzie bardzo ciekawa debata - powiedział Jakub Stefaniak – Rada Naczelna PSL, były rzecznik PSL, kandydat do Sejmu Trzeciej Drogi, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Nas będzie reprezentował Sz. Hołownia. Ja się bardzo cieszę, bo Szymon ma doświadczenie dziennikarskie, jak wszyscy wiemy. Szymon Hołownia na pewno nie da się zagiąć prowadzącym, a prowadzącym wiadomo kto będzie.

- Kto będzie?

- No były rzecznik PiS-u. Pan Rachoń. No przyznał mi się. Na antenie się przyznał. Raz tam byłem w 2016 roku i wtedy mi powiedział „tak byłem rzecznikiem PiS” – zaakcentował Stefaniak.

- Dlaczego prezes PSL nie mógł pójść na debatę w TVP?

- Władysław Kosiniak-Kamysz potrafi się podzielić.

- A może wiele rzeczy można by mu wytknąć, bo był w rządzie Donalda Tuska?

- Jeśli nawet by tak było, to majstersztyk sztabowy i trzeba pogratulować Adamowi Jarubasowi, że dobrze to rozkminili. Apeluję do wszystkich, którzy na tę debatę pójdą. Bardzo was proszę, mówcie do pana prowadzącego – panie rzeczniku.

„Nawet głosujący na PiS, zastanawiają się, o co chodzi?” - Mam wrażenie, że w telewizji rządowej chcieliby, żeby tej debaty nie było, bo dla nich to zaczyna robić się problem. Problem, bo pan Kaczyński się nie wybiera, a ludzie zaczynają szeptać. Mówią – dlaczego Kaczyński nie idzie? Nawet ci, którzy głosowali na PiS, zastanawiają się, o co chodzi?

#LUBECKA Kto wygra tę debatę? @Stefaniak__: Chciałbym, żeby wygrał Szymon Hołownia. O ile jeszcze do tej debaty dojdzie…?

O Jarosławie Kaczyńskim

- Ja już nawet nie wiem, jak on chce głosować w tym referendum. Raz mówi tak - tak, raz mówi nie – nie. Ja tak obserwuje pana prezes i tak z troską mówię, może już czas na ten Sulejówek? Nie, to nie jest kwestia wieku, to jest kwestia świadomości i życia w pewnej bańce, bo ja mam wrażenie, że pan prezes jest trzymany w takiej bańce przez tych swoich kumpli i to jest niebezpieczne. Prezes opowiada takie głupoty na tych swoich wystąpieniach medialnych i zaczyna bardzo niebezpiecznie zbliżać się do wystąpień pana Glapińskiego, który już był określony wielokrotnie mianem stand up’era roku – stwierdził Stefaniak.

"Ich trzeba sądzić, a nie z nimi rządzić. Amen" Czy może Pan zapewnić na 100%, że w przyszłej kadencji sejmu nie dojdzie do koalicji PSL z PiS? - Tak. Nie dojdzie. Gwarancja Władysława Kosiniaka-Kamysza, gwarancja Szymona Hołowni.

Ale te doły partyjne chciałyby podobno partycypować w tych fruktach. - Nie. Bzdura. Ci, którzy chcieli do PiS-u się przykleić, to już dawno z PSL-u odeszli. Ich trzeba sądzić, a nie z nimi rządzić. Amen – zaakcentował Stefaniak, dodając: - Moja 15 letnia córka powiedziała mi - tato, musicie z PiS-em wygrać, bo ja nie chcę, żeby Czarnek już był ministrem edukacji i moje koleżanki mówią jedno – wyjeżdżamy z Polski. Co raz więcej młodych ludzi mówi, że nie chcą tego PiS-u w Polsce. To są 15, 16, 17 – sto latkowie. Ja po ulicach Lublina chodzę z taką gazetką „Polska to nie PiS” i dostaje brawa od tych ludzi, mimo, że to są młode jeszcze chłopaki, dziewczyny. Oni nie głosują, ale ja z nimi rozmawiam. Fajnie, że podchodzą i zaczynają się interesować polityką. Jedno ich łączy. Nie lubią PiS-u. To jest oczywiście duże miasto.

O finansowaniu kampanii wyborczej - Mogę powiedzieć. Ja oszczędności nie mam żadnych, bo wszystko co miałem, wydałem na kampanię. To nie jest dzisiaj tak, że wszyscy dostają, tak jak pupile pana Kaczyńskiego bilbordy, bo im partia kupi. Większość z tych polityków, którzy dzisiaj starają się o miejsca do sejmu, szczególnie z tych dalszych miejsc na listach, musi sobie sfinansować kampanię z własnych środków. Tym się różnimy, że większość tych, którzy wygodnie się rozsiedli w tych spółkach skarbu państwa. Ile tamci prezesi przekazują na kampanię. To jest oczywiście legalne, ale o wiele bardziej nieetyczne niż to, że ktoś prowadzi swoją firmę i od świtu do nocy zasuwa i tam robi te zęby, czy cokolwiek.

O wydarzeniach z udziałem piłkarzy Legii w Holndii

Co się wydarzyło w Holandii? Nasi nabroili, czy holenderska policja? - A my nie wiemy, co się tam naprawdę wydarzyło. Prezesa Legii się szarpie. Pan prezes to jest poważny człowiek i nie wierzę, żeby wariował i biegał z kijem bejsbolowym. Teraz powinna ruszyć ofensywa dyplomatyczna. Pan Rau bardziej się zajmuje kampanią wyborczą niż tym, co się dzieje w MSZ. Ja bym chciał, żeby to było jak najszybciej wyjaśnione, natomiast blado widzę tych partaczy, którzy tam pracują – powiedział Jakub Stefaniak.

#LUBECKA A ile kosztuje Ferrari? @Stefaniak__ : Aaaa, ja wiem do czego pani zmierza. (…) Ja bym tego nie robił, ale to jest indywidualna decyzja każdego…

RadioZET.pl