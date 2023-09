Oglądaj

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła. Stopy procentowe ostro w dół. Stopa referencyjna jest na poziomie 6%. Co się stało, obniżka pod wybory? - To całkowicie ruch pod wybory - powiedział Krzysztof Gawkowski - przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej z Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

- Pan Glapiński i jego Rada działają na zlecenie polityczne. Kaczyński z Morawieckim zdecydowali, dobrze jakby w październiku były trochę niższe raty za kredyty, pokażemy, że coś się udało, no i strzał. Mamy większą niż się spodziewał rynek obniżkę stóp procentowych – powiedział Gawkowski, akcentując: - Jeżeli to w przyszłości ten ruch okaże się dobry dla rynku, to ja powiem – ok, to jest dobry kierunek, ale dzisiaj myślę sobie tak. Glapiński to największy szkodnik polskiej gospodarki. NBP zawiódł, kiedy mówił, ze inflacja nie będzie szła w górę. Ludzie brali kredyty, kredyty poszły w górę o 100%.

- Chcę go oskarżyć (Glapińskiego – red.) o to, chcę to powiedzieć mocno, bo jak się jest szkodnikiem, a później w sytuacji przedwyborczej obniża się stopy i nie mówi się ludziom, co będzie dalej, to uważam, że szkodnik zamienia się w skorpiona. Gryzie ludzi, co mają kredyty i nie wiedzą, co będzie dalej – powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy.

- Eksperci przestrzegają, że zbyt szybka obniżka stóp może doprowadzić do ich podwyżek – zauważyła prowadząca. - Tak, bo jeżeli pójdziemy w większą inflację, a przypominam skumulowana inflacja rok do roku, to jest 30%. W tej gospodarskiej części, gdzie każdy z nas robi zakupy to 70-80%. To jest wina pana Glapińskiego. Mocodawcy Glapińskiego pan Kaczyński, Morawiecki na to pozwalają i dzisiaj we trójkę zdecydowali, o tak z palca, będą niższe stopy – fajnie. Uważam, że (Glapiński niezależnym prezesem NBP – red.) nie jest, nie był i nigdy nie będzie. To jest koleżka pana Kaczyńskiego z lat 90 – tych. Razem demolowali polskie rządy, znają się tyle lat, że na telefon mogą załatwiać takie sprawy. Ja to chcę nazywać po imieniu. To jest oszustwo polityczne. Polacy może na chwilę się nabiorą, ale później się okaże, że za to wszyscy zapłacimy – stwierdził Gawkowski.

