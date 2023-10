Marcin Horała: Dwóch generałów to ważne osoby, ale nie przesadzajmy, „dłużej klasztora niż przeora”

Trzęsienie ziemi w polskiej armii. Czy to jest wotum nieufności do min. Błaszczaka, czy wręcz może otwarty sprzeciw? - Nie ma mowy o jakimkolwiek otwartym sprzeciwie. Wojsko funkcjonuje w kulturze rozkazu i posłuszeństwa rozkazowi - powiedział Marcin Horała – wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK, Prawo i Sprawiedliwość, w Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Dwóch generałów podało się do dymisji, są nowi generałowie na ich miejsce, doświadczeni również w strukturach NATO. Studia w Ameryce. Bardzo dobrzy doświadczeni generałowie i tyle, a polska armia liczy już ponad 170 tys. żołnierzy, a nie dwóch. A ci nie byli? Oczywiście, że byli, a teraz są nowi. To się zdarza w armii tak, jak w każdej innej strukturze, że czasem dochodzi do zmian personalnych. Mówienie tutaj w kontekście zmiany na czele, ale dwóch osób. Jakby tak było, to np. po wyborach zmienia się rząd, znaczy, że jest to gigantyczne trzęsienie ziemi, bo zmienia się premier i wszyscy ministrowie - stwierdził wiceminister.

„Dwóch generałów to są ważne osoby, pełniący ważne funkcje, ale też nie przesadzajmy” - Jest wojna za wschodnią granicą i w Izraelu na dodatek. Czasy są ciężkie, a tu zmiana ważnych dowódców w Wojsku Polskim - zauważyła prowadząca. - Ale to może odwołam się do znanego porzekadła „dłużej klasztora niż przeora”. Wojsko to jest ogromna instytucją, ponad 170 tys. ludzi - żołnierzy, podoficerów, oficerów. Dwóch generałów to są ważne osoby, pełniący ważne funkcje, ale też nie przesadzajmy – odpowiedział Horała.

„To jakby stawianie wozu przed koniem” - Generałowie ci zostali mianowani za czasów PiS, więc chyba już mieli dosyć – dodała Beata Lubecka. - To pytanie do panów generałów. Wydaje mi się, że też nie powinni zbyt szeroko medialnie komentować. Każdy wojskowy ma prawo sam decydować o swojej karierze. Są dobrzy, doświadczeni generałowie w ich miejsce, wojsko funkcjonuje dalej. Mówienie o jakimkolwiek trzęsieniu ziemi jest daleko idącym nadużyciem. To jakby stawianie wozu przed koniem. Jeżeli mówimy o polskiej armii, obronności, to mówmy o nowo formowanych jednostkach, o zakupach, o tym wszystkim, co stanowi o sile armii, a nie - z całym szacunkiem dla doświadczonych dwóch generałów, właśnie dwóch osób.

RadioZET.pl