Olga Semeniuk: Gdybym to ja była w takiej sytuacji, podałabym się do dymisji

- Gdybym to ja była w takiej sytuacji, to na pewno podjęłabym decyzje o dymisji. Gdyby to było w mojej przestrzeni i gdybym miała tylko takie informacje, jakie są teraz w przestrzeni publicznej – powiedziała Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej, o zdarzeniu z udziałem komendanta głównego Policji. Zdaniem wiceminister: „80% preferencji dot. zwolnienia komendanta głównego Policji jest zaczerpnięte z przestrzeni publicznej. Trzeba brać pod uwagę, że w tej sprawie mogą też być inne czynniki, chociażby związane z Ukrainą.”

- Na ten moment wiążące jest oświadczenie ministra Mariusza Kamińskiego. Przeciął spekulacje dot. zwolnienia komendanta, ale też z drugiej strony poprosił stronę ukraińską, na spotkanie dot. wyjaśnienia tej sytuacji – stwierdziła Semeniuk-Patkowska, dodając: - Mamy 10 miesiąc trwania wojny i ta sytuacja może być bardziej złożona, niż nam się wydaje. Stąd uważam, że jak najszybciej powinno dojść do spotkania strony ukraińskiej ze stroną polską i mam nadzieję, że na tyle, na ile się da opinia publiczna pozna przyczyny tej sytuacji.

Beata Lubecka: - Rzecznik rządu mówi, że każda osoba publiczna w przypadku wykrycia nieprawidłowości, powinna być gotowa, by podać się do dymisji. - Ja się z tym zgadzam - powiedziała wiceminister rozwoju.

- A czy leci z nami pilot? – zapytała gospodyni programu. - Czego dotyczy to pytanie? [zamieszania ws. ustawy o Sądzie Najwyższym – red.] Sprawa jest prosta. Chcemy mieć dostęp do środków z Krajowego Planu Odbudowy – musimy mieć ustawę o Sądzie Najwyższym.- odpowiedziała Olga Semeniuk-Patkowska.

„Sprawa jest prosta, aby otrzymać te środki, cały czas musimy być przy stole negocjacyjnym.”

- Mateusz Morawiecki wraz z ministrem ds. europejskich Szymonem Szynkowskim vel Sęk przystąpili do procedowania i przygotowania tego projektu. Do konsultacji wewnętrznych premier zaprosił i koalicjanta Solidarną Polskę i Gabinet Prezydenta. Pamiętajmy, że dla nas najtrudniejszym kamieniem milowym jest upolitycznianie po stronie Brukseli – KPO, który należy się Polsce. To są środki należne. Tego kamienia musimy się pozbyć, jak najszybciej. Stąd działania ekstraordynaryjne, ale też sprawne po stronie premiera i szefa ds. europejskich - zapewnił gość Radia ZET.

- Ja już mówiłam o krótkoterminowej perspektywie patrzenia na to, gdzie jest miejsce Polski w UE i arenie międzynarodowej i długoterminowej My, jako rząd też trzymamy się tej perspektywy długoterminowej.

"Prezes Daniel Obajtek jest człowiekiem, któremu na sercu leży zabezpieczenie interesów energetycznych Polski"

W sprawie sprzedaży Lotosu jest zawiadomienie do NIK i prokuratury. Czy prezes Orlenu powinien ponieść jakąś odpowiedzialność? - Należy wskazać, że to zawiadomienie złożyła Polska 2050 - powiedziała Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej, dodając: - Prezes Orlenu, odpowiedzialny za dywersyfikacje energii, niesamowicie ważne z punktu widzenia trwającej wojny, zabrał głos merytoryczny, który wskazywał na uniezależnienie się od strony rosyjskiej, gdzie Saudyjczycy są dla nas dziś takim obszarem, który możemy wciągnąć i do wewnętrznej współpracy.

Zdaniem wiceminister rozwoju i technologii: - Dziś nie ma niczego bardziej niebezpiecznego niż relacje energetyczne z Rosją, do których niestety, widzę w takich kuluarowych rozmowach, UE próbuje powrócić na miejsce sprzed lutego tego roku. To jest zagrożenie.

„Przerażające, że politycy europejscy w 10 miesiącu trwania wojny, potrafią powiedzieć o powrocie do jakichkolwiek kontaktów z Rosją”

- Wystarczy spojrzeć na kolejne sankcje nakładane na Rosję, wystarczy spojrzeć na zaangażowanie niemieckie i francuskie w wojnę na Ukrainie. To jest przerażające, że politycy europejscy w 10 miesiącu trwania wojny, potrafią powiedzieć o powrocie od jakichkolwiek kontaktów z Rosją. Beata Lubecka: - Były prezes PGNiG Piotr Woźniak mówił, że jest to umowa została napisana pod dyktat Saudi Aramco. - Powiem przewrotnie, wolę dziś być w pewnym procencie pod dyktat Saudyjczyków, niż strony rosyjskiej. Nie mówimy o uzależnieniu od Saudyjczyków, tylko o współpracy - odpowiedziała wiceminister.

- Prezes Daniel Obajtek jest człowiekiem, któremu na sercu leży zabezpieczenie interesów energetycznych Polski. Także tych związanych z fuzją Lotosu i Orlenu, bo więcej znaczymy, kiedy jesteśmy skoncentrowani w ramach jednego podmiotu i potrafimy więcej zrobić w relacjach międzynarodowych – kontynuowała Semeniuk-Patkowska, dodając: - Czy osoba pełniąca funkcję prezesa i doprowadza do fuzji dwóch największych koncernów energetycznych, doprowadziłaby do sytuacji, w której zaniechana byłaby transparentność, lub kontrola wykazywałaby jakieś nieprawidłowości.

Pytanie od słuchacza: Czy skorzystałaby Pani z mężem z nowego pomysłu Ministerstwa Rozwoju na mieszkanie "kredyt na 2%"? - Projekt jest kierowany do wszystkich osób: singli, par, małżeństw do 45 roku życia, które nie posiadają żadnego mieszkania, nieruchomości, nie są współwłaścicielem. Projekt jest bardzo prosty, Będzie oparty o skalę kredytu na poziomie 2% przez pierwsze 10 lat, a resztę dopłaca państwo. Gwarancja dopłaty 6% ze strony państwa, jest bardzo atrakcyjną ofertą również dla strony bankowej – tłumaczyła Olga Semeniuk-Patkowska. Jaki to będzie koszt dla budżetu państwa? - Wyliczenia trwają, przy takim projekcie, ocena skutków regulacji i ryzyka finansowego jest przygotowywana na poziomie zespołu programowania prac rządu.

RadioZET.pl