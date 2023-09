Paweł Kukiz: Każda ze starych partii politycznych w Polsce jest partią o konstrukcji bolszewickiej

W 2017 roku w tym studiu mówił pan, że partia Kaczyńskiego, to partia bolszewicka i wskazywał pan na szybkość zawłaszczania organów państwowych przez PiS, że to jest charakterystyczne dla partii totalitarnych. Co się zmieniło? - Nic się nie zmieniło. Każda partia polityczna w Polsce , która jest w Sejmie, może mniejszy ten sznyt ma Konfederacja, ale każda z tych starych partii politycznych w Polsce jest partią o konstrukcji bolszewickiej - powiedział Paweł Kukiz - przewodniczący Kukiz’15, w południowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Mamy taki ustrój polityczny, że partie polityczne, czy to PO, czy PiS mogą sobie robić co chcą” Czym dziś różni się TK od tego za czasów PO? - Różni się na pewno składem, jakąś forma itd. itd. jeżeli zarzucamy nieprawidłowości w tym względzie PiS, to musimy również zarzucić Platformie Obywatelskiej, która tych dwóch sędziów mianowała też nie do końca zgodnie z prawem. Problem polega na tym, tak naprawdę, że wszelkie grzechy partyjne, czy dotyczą PiS, czy PO, są nie do skontrolowania i zlikwidowania bezpośrednio przez naród. Mamy taki ustrój polityczny, że partie polityczne, czy to PO, czy PiS mogą sobie robić co chcą. Konstytucja jest napisana tak ogólnikowo, że każda partia władzy może ją sobie dowolnie interpretować – zaakcentował gość Beaty Lubeckiej.

„Z tego samego powodu z którego znalazłem się na listach PSL w 2019” Wielu nie jest w stanie zrozumieć dlaczego znalazł się pan na listach PiS, jako antysystemowiec? - Z tego samego powodu z którego znalazłem się na listach PSL w 2019 r. Ponieważ PSL wpisało do swojego programu postulaty antysystemowe. Postulaty antysystemowe, czyli zmianę ordynacji wyborczej, obniżenia progów, używania referendów, jako jednego z instrumentów, sędziów pokoju i podobne postulaty wpisało Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli dostanę się do Sejmu, a PiS nie będzie tych postulatów [postulatów antysystemowych – red.] realizowało, to z całą pewnością nie będę z Prawem i Sprawiedliwością. Proste – stwierdził Kukiz.

Czy Jarosław Kaczyński obiecał Panu JOW-y, jeśli tak, to czy liczył Pan, który to już raz? – zapytał słuchacz. - Tu jest pakiet projektów uzgodniony pomiędzy ugrupowaniami do realizacji, z tej naszej umowy bodajże z czerwca 2021 r. z podpisem pana prezesa Kaczyńskiego.

- To jest tak. Ustawa antykorupcyjna został uchwalona. Umożliwienie sprzedaży bezpośredniej dla rolników w niedzielę zostało uchwalone. Pakiet rolny Sachajki został uchwalony. Powołanie grupy do zmian wyborczych dla każdego obywatela zostało zrobione. Powstała ustawa autorstwa prof. Flisa o mieszanej ordynacji wyborczej 50% JOW-ów, 50% a list partyjnych, która leży już w Sejmie – powiedział Paweł Kukiz.

RadioZET.pl