- To jest niby pseudo afera wymyślona przez PO i media które im sprzyjają. Artykuł w Onecie zaczyna się od jakiejś horrendalnej sumy rzekomych wiz, które zostały wydane, a kończy się na kilkudziesięciu wizach, podobno dla jakichś filmowców - powiedział Rafał Bochenek – rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Chyba macie teraz duży kłopot?

- Z czym pani redaktor?

- Afera wizowa w MSZ.

- O czym pani mówi w tym momencie pani redaktor?

- O tym, że np. został wyrzucony Piotr Wawrzyk wiceszef MSZ, który pomógł stworzyć nielegalny kanał przerzutowy imigrantów.

- Słyszała pani o aferze rtęć w Odrze, węgiel, który się nie palił, o 14-latece, która miała być zgwałcona, a nigdy takiej nie było – odpowiadał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

„To jest taka próba odciągania uwagi od tego, co dzisiaj się dzieje na świecie” - To jest taka próba odciągania uwagi od tego, co dzisiaj się dzieje na świecie, jest bardzo istotne i martwi wiele osób, bo od tej nawały migrantów nielegalnych na Lampedusie. To jest jedyna prawdziwa liczba dzisiaj. 8 tys. nielegalnych migrantów na przestrzeni kilkudziesięciu godzin – tłumaczył Bochenek.

„To postępowanie dotyczy dosłownie kilkuset wniosków” - Dzisiaj usłyszeliśmy, że są pierwsze areszty i siedem osób ma postawione zarzuty, to nie jest jakaś tam mini afera - zauważyła prowadząca. - Zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ta sprawa została wyłapana przez służby państwa polskiego. Na czele tego państwa stoi rząd PiS. Od wiosny tego roku już służby działają, od marca prokuratura już w tej sprawie działa, czyli dużo wcześniej niż media w tej sprawie zabierały głos. CBA dużo wcześniej. Od dwóch, czy trzech tygodni próbuje się nadać całkowicie nowe znaczenie tej sprawie. Prokuratura wydała komunikat, że to postępowanie dotyczy dosłownie kilkuset wniosków wizowych, które w zasadniczej części zostały oddalone – stwierdził stanowczo Rafał Bochenek.

„Jako PiS zawsze wyciągamy konsekwencje. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie” Czy CBA weszło do MSZ? To znaczy, że w tle jest podejrzenie o korupcje. - My mówimy jedno. Państwo w tej sprawie zadziałało z wyprzedzeniem, zanim w ogóle politycy Platformy o tym się dowiedzieli i jakiekolwiek media zaczęły o tym pisać. Zostały wyciągnięte konsekwencje polityczne, personalne wobec osób, które nadzorowały ten obszar działalności polskiego państwa. Pojawiły się pewne wątpliwości. My jako PiS zawsze wyciągamy konsekwencje. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie – zakomunikował rzecznik PiS.

