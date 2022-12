- Teraz atmosfera pracy była zupełnie inna, niż podczas pierwszego weta. Mogę wprost powiedzieć – lepsza. Była wymiana informacji, były wzajemne konsultacje, było przyjmowanie naszych zastrzeżeń, było też wycofywanie się z tych najgorszych elementów - kontynuował minister.

- Skoro ustawa była skonsultowana, to wnioskuję, że teraz Prezydent nie zawetuje tej ustawy? - zapytała Beata Lubecka. - Ma do wykorzystania trzy warianty. W tej ustawie pozycja kuratora zdecydowanie się różni od tej, która była w ustawie na wiosnę. Teraz tę władzę kuratora mocno ograniczono do kwestii opiniodawczych, jeśli chodzi o dopuszczanie organizacji społecznych do zajęć w placówkach szkolnych. Również ograniczono prawo odwoływania kierowników tych placówek – powiedział Paweł Szrot, dodając: - Powtarzam. To jest inna ustawa niż ta, która została zawetowana przez pana Prezydenta i panu Prezydentowi te wszystkie fakty są znane. Decyzję będzie podejmował suwerennie.

„Nie spodziewaliśmy się niczego innego ze strony senatu”

- Decyzja będzie wcześniej, czy pan Prezydent będzie zwlekał? – pytała gospodyni programu. - Mamy 21 dni na podpisanie, bądź inne decyzje w tej sprawie. Nie spodziewaliśmy się niczego innego ze strony senatu, niż czysty wniosek o odrzucenie, więc mogliśmy wcześniej rozpocząć prace analityczne. Szybki podpis, bądź inne działanie nie jest niczym podyktowane.

Słuchacz pyta: - Czy pan Prezydent zamierza słuchać swoich rodaków, czy ministra Czarnka? - Oczywiście, że tak poważna regulacja zawsze budzi kontrowersje. Są środowiska, które potępiają tego typu rozwiązania, są też takie, które popierają. Po tamtym wecie pan Prezydent spotkał się także z krytyką niektórych środowisk, dlaczego zawetował tę ustawę. Spór jest istotą demokracji, nigdy nie będzie takich ustaw, które by wszystkich pogodziły w tej sprawie – odpowiedział szef gabinetu Prezydenta RP.

RadioZET.pl