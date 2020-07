5-letnie dziecko zmarło, 826 osób trafiło do szpitali z objawami silnego zatrucia pokarmowego – donosi m.in. bbc.co.uk. Jak przekazały służby medyczne, wszystkie te osoby jadły wcześniej kebab w jednej z popularnych restauracji. Danie zawierało zepsute mięso.

Jak czytamy w zagranicznych mediach, ammańska restauracja wprowadziła jednodniową promocję, w ramach której sprzedawała potrawy typu kebab za pół ceny. Dlatego też lokal odwiedziło w poniedziałek mnóstwo klientów. Wraz z upływem kilku następnych dni u osób, które zamówiły danie, zaczęły pojawiać się poważne zatrucia.

Nie żyje 5-letni chłopiec, ponad 800 osób w szpitala. W kebabie podawali zepsute mięso

Okazało się, że mięso, którymi wypełniano dania, nie było przechowywane w lodówkach, a temperatura na zewnątrz wynosiła 40 st. C. Zepsute mięso poddano testom, które wykazały, że bytują w nim szkodliwe dla człowieka bakterie.

Wszyscy zakażeni zjedli posiłek w tej samej restauracji

- miał poinformować agencję AFP minister zdrowia Jordanii, Saad Jabe.

W wyniku zatrucia kebabem zmarł 5-letni chłopiec. Jak przekazali lekarze, u dziecka na skutek zatrucia wystąpiła niewydolność serca.

Sprawą zajmuje się policja. Zatrzymano na razie 3 osoby, w tym właściciela ammańskiej restauracji.

RadioZET.pl/BBC/AFP