Kolejne ciała odnalezione w Buczy. Miały związane ręce

Biuro prokurator generalnej Ukrainy Iryny Wenediktowej poinformowało, że w sanatorium dla dzieci w Buczy znaleziono ciała kolejnych pięciu ofiar ze związanymi rękami. Do tej pory odkryto ponad 400 zabitych w mieście, które było okupowane przez siły rosyjskie.

Bucza, która znajduje się na północ od Kijowa, przez kilka ostatnich tygodni była okupowana przez wojska rosyjskie. Po tym, jak żołnierze Putina wycofali się z miasta, siły ukraińskie odkryły setki ofiar cywilnych. Biuro prokurator generalnej Ukrainy Iryny Wenediktowej poinformowało w poniedziałek o kolejnych odnalezionych ciałach.

W sanatorium dla dzieci w Buczy znaleziono ciała kolejnych pięciu ofiar ze związanymi rękami. Zamordowani "nieuzbrojeni cywile" byli bici przed śmiercią - głosi komunikaty prokuratury.

Masakra w Buczy. Co najmniej 400 ofiar wśród cywilów

Wcześniej w poniedziałek Wenediktowa oświadczyła, że w regionie kijowskim, m.in. w Buczy, prowadzone są śledztwa dotyczące czynów sił rosyjskich, które można uznać za zbrodnie wojenne. Najtragiczniejsza sytuacja jest w Borodziance, miejscowości położonej na północny zachód od Kijowa - powiedziała Wenediktowa, nie podając dodatkowych informacji.

Resort spraw wewnętrznych Ukrainy poinformował, że nadal aktualizuje liczbę osób zamordowanych w Buczy, ponieważ ich ciała były chowane w piwnicach, domach, na placach i bezpośrednio na terenie przylegającym do budynków. Zginęło ponad 400 osób.

Według zdjęć satelitarnych firmy Maxar, które opublikował dziennik "The New York Times", ciała na ulicach Buczy pojawiły się 19 marca. To przeczy kremlowskiej propagandzie, która obwinia władze w Kijowie o rzekome "sfałszowanie" zdjęć z masakry.

- Zbrodnie w Buczy są częścią rosyjskiego planu inwazji, o którym Stany Zjednoczone informowały jeszcze przed napaścią - powiedział w poniedziałek doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Jak dodał, wkrótce ogłoszona zostanie dodatkowa pomoc wojskowa dla Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP

