Nie żyje Robert Norris, legendarny "Marlboro Man". Miał 90 lat

Kariera Norrisa rozpoczęła się w dość przypadkowy sposób, a on sam nigdy nie zamierzał zostać gwiazdą mediów. Z jego rancza korzystała jedna z agencji reklamowych, realizująca kampanię dla popularnej firmy papierosów. Norris został zauważony, gdy pilnował stada koni. Agencja uznała, że pasuje do przygotowywanej przez nich roli lepiej niż profesjonalni modele.

- Powiedzieli: skorzystajmy z Norrisa, on już jest brudny - wspomina syn Roberta Norrisa. Chodziło mu o to, że na użytek reklamy, aktorzy byli wcześniej brudzeni.

Jedna z plotek mówi, że karierę Norrisa zainicjowała jego znajomość ze słynnym aktorem Johnem Wayne'em. To rzekomo on miał przekonać agencję reklamową do zatrudnienia farmera. W latach 70. Norris miał także otrzymać od Wayne'a propozycję zagrania w filmie "Big Jakie", ale ją odrzucił.

Robert Norris pracował jako "Marlboro Man" przez 12 lat. Sam jednak nigdy nie palił. - Zawsze mówił nam, dzieciom: „Nigdy nie chcę, żebyście palili”, więc jeden z nas w końcu zapytał: „Jeśli nie chcesz, żebyśmy palili, dlaczego sam występujesz w reklamach papierosów?”. - powiedział syn Norrisa. - Zadzwonił do Phillip Morris i odszedł tego samego dnia - wspomina.

Pod koniec życia "Marlboro Man" chorował na demencję i był pod opieką hospicjum. Zmarł swoim domu w Colorado Springs.

