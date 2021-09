Awaryjne lądowanie samolotu lecącego z Antalyi. "Doszło do usterki"

Samolot Boeing 767 lecący z Antalyi w Turcji do Władywostoku na rosyjskim Dalekim Wschodzie awaryjnie wylądował w sobotę na lotnisku syberyjskiego miasta Krasnojarsk - podała Agencja Reuter, powołując się na agencję Interfax.

Samolot Boeing 767 lecący z Antalyi w Turcji do Władywostoku awaryjnie wylądował w sobotę na lotnisku syberyjskiego miasta Krasnojarsk - podała Agencja Reuter, powołując się na agencję Interfax.

Nie wiadomo, jaka była przyczyna przymusowego lądowania. Według władz lotniska w Krasnojarsku nikt nie ucierpiał.

Agencja TASS podała, że do awaryjnego lądowania doszło z powodu usterki samolotu. Jest on obecnie sprawdzany, a pasażerowie oczekują w Krasnojarsku na zastępczy samolot, którym polecą do Władywostoku.

RadioZET.pl/ PAP/ Reuters