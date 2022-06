Szansa na przełom w wojnie? Rosja gotowa do rozmów pokojowych, ale stawia warunek

Rosja wyraziła gotowość do rozmów pokojowych z Ukrainą. - Jesteśmy otwarci na negocjacje. Potrzebujemy dyplomatycznych, pokojowych rozwiązań, ale to wymaga woli obu krajów - powiedziała przewodnicząca rosyjskiej Rady Federacji Walentina Matwijenko, cytowana przez agencję Unian.

Walentina Matwijenko jest przewodniczącą trzeciego najważniejszego urzędu w Rosji, czyli Rady Federacji. Pracami wyższej izby rosyjskiego parlamentu kieruje od 2011 roku.

Matwijenko na spotkaniu z prezydentem Mozambiku w Maputo została zapytana o zakończenie wojny w Ukrainie. - Jesteśmy otwarci na negocjacje. Potrzebujemy dyplomatycznych, pokojowych rozwiązań, ale to wymaga woli obu krajów. Jesteśmy gotowi do negocjacji, podpisania umowy, która zakończy wojnę domową w Ukrainie (przedstawiciele Kremla konsekwentnie zaprzeczają, że Rosja dokonała inwazji na Ukrainę - przy. red.) i doprowadzi do pokoju. Póki co nie widzimy takiej woli ze strony Kijowa - stwierdziła.

Rozmowy Ukrainy z Rosją zostały zawieszone w połowie maja. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak powiedział wówczas, że za fiasko negocjacji odpowiada strona rosyjska. Zarzucił Kremlowi, że szantażuje Ukrainę i ma nierealistyczne oczekiwania.

Kijów stoi na stanowisku, że integralność Ukrainy jest kwestią niepodlegającą negocjacjom. Natomiast szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow stwierdził w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla francuskiej prywatnej stacji TF1, że “wyzwolenie obwodów donieckiego i ługańskiego jest dla Rosji absolutnym priorytetem”.

