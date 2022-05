Putin jak Hitler? Polityk wylicza podobieństwa. "Pokój w Europie niepewny"

Były minister finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble porównał Władimira Putina do Adolfa Hitlera. Były polityk wyliczył szereg analogii między przywódcą III Rzeszy i prezydentem Rosji. Wskazał także na podobieństwa w reakcjach państw Zachodu.

Wolfgang Schaeuble uważa, że można wskazać wiele analogii między działaniami Adolfa Hitlera i Władimira Putina. Były niemiecki polityk mówi w rozmowie z "Badische Zeitung", że przebieg wydarzeń z lat 30. XX wieku i ostatniej dekady ukazuje "przerażającą paralelę". Chodzi tutaj o politykę ekspansji terytorialnej, jaką prowadził Hitler, a dziś realizuje rosyjski dyktator.

Już w "Mein Kampf" Adolf Hitler pisał, że jego celem jest rewizja postanowień I wojny światowej. Władimir Putin podkreślał z kolei, że największą tragedią świata w XX wieku był rozpad Związku Radzieckiego. Dziś nikt już nie ma także wątpliwości, że jego celem jest odbudowa dawnego imperium i wpływów, jakie posiadał ZSRR.

Putin jak Hitler? Niemiecki polityk wylicza podobieństwa

Schaeuble podkreślił, że w obu przypadkach widoczne są podobieństwa w reakcjach świata zachodniego. "Początkowo, nawet po wkroczeniu Wehrmachtu do Nadrenii, jak i po innych rewizjonistycznych posunięciach Hitlera, w Wielkiej Brytanii, Francji i USA nie było większości dla innej polityki niż appeasement, czyli polityki ustępstw wobec agresywnego państwa" - czytamy w Deutsche Welle, które cytuje wypowiedź niemieckiego polityka. Państwa zachodnie zachowywały się podobnie wobec Władimira Putina, który w 2008 roku zaatakował Gruzję, a w 2014 doprowadził do aneksji Krymu i nie spotkały go żadne konsekwencje.

Warto zwrócić jednak uwagę, że nie wszystko układa się Putinowi tak, jak Hitlerowi. Wiosną 1939 roku Hitler, w ramach prowadzonej przez III Rzeszę ekspansji terytorialnej, opanował Czechosłowację. Władimir Putin uważał, że uda mu się bez większego problemu zająć Ukrainę w kilka dni, ale plan ten legł w gruzach. "Bohaterski opór Ukrainy spowodował, że ta iluzja prysła" - podkreśla Wolfgang Schaeuble.

Niemiecki polityk zauważa, że "Putin osiągnął przeciwieństwo tego, do czego dążył". Chcąc podzielić świat zachodni, w szczególności Amerykę i Europę, doprowadził do dalszego zjednoczenia i pojawienia się perspektywy rozszerzenia NATO o kolejne kraje.

Schaeuble przekonuje ponadto, że obecna sytuacja nie oznacza, że Europa jest bezpieczna. Jako kolejne cele ekspansji Putina polityk wskazuje na Mołdawię. "Jeżeli Putin będzie trwał przy swoim celu, jakim jest przywrócenie sytuacji sprzed 1990 roku, to pokój w Europie nie będzie pewny" - powiedział.

