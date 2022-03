- Wszyscy jesteśmy celem Rosji i wszystko pójdzie na Europę, jeśli Ukraina się nie przeciwstawi, więc chciałbym prosić was, abyście pomogli sobie, pomagając nam – zaapelował do europejskich przywódców prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraina broni się od 24 lutego. Jej prezydent Wołodymyr Zełenski podczas zgromadzenia państw tworzących Wspólne Siły Ekspedycyjne mówił o potrzebie obrony Ukrainy, gdyż – jak mówił – zachodnie kraje będą następne.

Zdaniem Zełenskiego „wszyscy jesteśmy celem Rosji”, zaś obrona Ukrainy leży w interesie całej Europy.

„Wszyscy jesteśmy celem Rosji”. Przemówienie Wołodymyra Zełenskiego

- Nadal możemy powstrzymać rosyjską machinę wojenną, nadal możemy powstrzymać zabijanie ludzi - mówił Zełenski, który uczestniczył online w spotkaniu dowodzonego przez Wielką Brytanię korpusu.

Prezydent Ukrainy zaapelował o zwiększenie pomocy dla zaatakowanego kraju, co – jak mówił – leży w interesie całej Europy. – Oni przyjdą też do was – ostrzegł Zełenski.

Zełenski mówił, że Ukraina potrzebuje broni, bez której nie uda się pokonać rosyjskich żołnierzy.

RadioZET.pl/PAP

