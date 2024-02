Uniwersytet KEN wychodzi naprzeciw potrzebom studentów. Negocjacje z UJ rozpoczęte

Przedmiotem zainteresowana uczelni jest akademik przy ul. Racławickiej w Krakowie. Zakwaterowanie na czas studiów może tam znaleźć 260 osób.

- Obserwujemy duże zainteresowanie studentów akademikami, co jest związane z wysokimi cenami najmu mieszkań. Około połowę wniosków studentów, ubiegających się o miejsce w domu studenckim na ten rok akademicki, musieliśmy odrzucić z powodu braku takich miejsc – powiedział kierownik działu promocji UKEN Adam Gliksman.

- Jesteśmy zdeterminowani, by kupić akademik UJ przy ul. Racławickiej, szczególnie że lokalizacja bardzo nam odpowiada. Jest stosunkowo niedaleko naszej uczelni - dodał. Na razie Gliksman nie zdradził szczegółów negocjacji, ale podkreślił, że środki na zakup obiektu uczelnia ma zabezpieczone.

UKEN w Krakowie rozważa zakup akademika. To nie wszystko

UKEN (do niedawna Uniwersytet Pedagogiczny) ma obecnie ok. 1 tys. miejsc w pięciu domach akademickich. Na uczelni kształci się ok. 19 tys. studentów. Władze uniwersytetu rozważały również budowę nowego akademika na działce uczelni w rejonie ul. Rydla. Inwestycja ta jednak byłaby czasochłonna, więc w pierwszej kolejności UKEN chce zakupić nowy budynek.

Akademik przy ul. Racławickiej od dwóch lat jest niezamieszkany przez studentów, udostępniony był natomiast jako baza noclegowa dla uchodźców z Ukrainy.

- Powodem sprzedaży domu studenckiego przy ul. Racławickiej jest utworzenie Kampusu Medycznego UJ CM w Prokocimiu, w obrębie którego funkcjonuje Zespół Domów Studenckich Collegium Medicum w Krakowie - Prokocimiu - wyjaśnił rzecznik prasowy UJ Adam Koprowski. Tam od dłuższego czasu uczelnia realizuje plan inwestycyjny związany z powiększeniem infrastruktury dydaktycznej i mieszkaniowej.

Źródło: Radio ZET/PAP