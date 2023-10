Alert ws. Grzegorza Borysa. RCB przesyła wytyczne dla mieszkańców

Grzegorz Borys poszukiwany jest listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna wciąż pozostaje nieuchwytny dla służb. Trwa 11. dzień obławy za 44-latkiem, który najprawdopodobniej ukrywa się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W weekend policyjny śmigłowiec krążył nad lasami między Wejherowem a Rekowem Górnym i nad Karwinami.

Jak podaje policja, Borys zabrał ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania. Mężczyzna w mieszkaniu natomiast pozostawił m.in. elektronikę, gotówkę oraz wszystkie niezbędne dokumenty, bez których w środowisku miejskim miałby znacznie utrudnione funkcjonowanie.

Nowy alert RCB ws. Grzegorza Borysa

"Uwaga! Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego" - SMS tej treści otrzymały osoby przebywające na terenie Trójmiasta i okolic w poniedziałek 30 października rano. Podobne alerty ws. poszukiwanego 44-lateka były wysyłane w ostatnich dniach.

Zabójstwo 6-latka w Gdyni

Przypomnijmy, że w piątek 20 października w godzinach porannych w Gdyni doszło do zabójstwa 6-latka. Dziecko z rozległą raną ciętą gardła znalazła jego mama, która wróciła do mieszkania. Na pomoc było już za późno. Wezwane na miejsce służby błyskawicznie rozpoczęły czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego okrucieństwa. Szybko udało się ustalić i wytypować podejrzanego, którym okazał się 44-letni Grzegorz Borys, ojciec chłopca.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Grzegorz Borys, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem telefonu 47 74 21 222 lub na numer alarmowy 112.

Policja: Grzegorz Borys żyje. Do akcji wkroczył Bell 7 Zobacz galerię fot. PAP, NewsLubuski/East News