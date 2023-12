Do wypadku doszło w sobotę około południa na odcinku drogi wojewódzkiej 751 z Bodzentyna do Nowej Słupi. - Samochodem podróżowały trzy osoby, w tym dwoje dzieci w wieku około pięciu lat. Wszyscy zostali zabrani do szpitala na obserwację – poinformował st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

Policja i służby ratunkowe apelują do kierowców o ostrożną jazdę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę alerty, m.in. dla województwa świętokrzyskiego. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu. Padać ma przez całą sobotę i w niedzielę rano.

Alert dotyczy prawie całego regionu świętokrzyskiego, z wyjątkiem powiatu koneckiego. Synoptycy przewidują intensywne opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 25 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 rano w niedzielę. Meteorolodzy prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska określają na 80 proc.

