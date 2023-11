Bryła lodu runęła na rodzinę z 13-miesięcznym dzieckiem. Prokuratura podaje nowe fakty

Do roku pozbawienia wolności grozi dwóm pracownikom zakładu gospodarki mieszkaniowej w Częstochowie, których prokuratura oskarża o "nieumyślne narażenie osób na bezpośrednie zagrożenie utraty życia i zdrowia". Akt oskarżenia, który trafił do sądu, ma związek ze sprawą z grudnia 2022 roku, kiedy to bryła lodu runęła z dachu i spadła na trzyosobową rodzinę. Wszyscy troje - łącznie z 13-miesięcznym dzieckiem, które znajdowało się w wózku - zostali ranni i trafili do szpitala.