Czarnek nie wytrzymał i wypalił na Twitterze. "Wstydu Pan nie ma!"

We wtorek, podczas spotkania z młodzieżą w Łodzi, Donald Tusk, mówiąc o obecnym szkolnictwie ocenił, że edukacja pod rządami ministra Przemysława Czarnka to "czarna rozpacz". – Ile rzeczy zmarnowano przez tych siedem lat. Od pierwszej klasy podstawowej do końca studiów widzimy ten szlak bojowy ministra Czarnka i dewastowanie edukacji – powiedział lider PO.

Tusk: szkoła musi być wolna od ideologii

Tusk stwierdził, że szkoła nie może być silna, jeśli nauczyciel jest obecnie najbardziej upokarzanym zawodem w Polsce. – Nauczyciel powinien być autorytetem. […] To powinien być zawód szczególnej troski państwa. Jak nauczyciel może naprawdę przyłożyć się do swojej pracy, jeśli przeciętnie ma 1/5 wynagrodzenia tego, co ma przeciętnie informatyk w Polsce – zaznaczył.

– Jak szkoła ma normalnie funkcjonować, jeśli nauczyciele myślą, jak przetrwać od pierwszego do pierwszego, a uczennice i uczniowie, według badań, dyskutują o tym, czy życie ma sens? – dodał.

Szef Platformy Obywatelskiej podkreślił, że szkoła musi być wolna od ideologii. – Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, w jaki sposób PiS i pan Czarnek mieliby odbudować nadzieję młodego pokolenia, że szkoła może przygotować do wolności i dać szansę na rozwiązywanie problemów – powiedział.

Minister Czarnek odpowiada: wstydu Pan nie ma

Minister Czarnek, odpowiadając Tuskowi, w swoim wpisie na Twitterze przekazał w punktach m.in., że podwyżki dla młodych nauczycieli za czasów PO wynosiły 540 zł, a za rządów PiS to 2060 zł, czyli 76 proc. więcej.

"2. Subwencja oświatowa za rządów PiS +24,1 mld zł (+59,6%)! Wzrost subwencji oświat. rok do roku z 2022 na 2023 o 11,1 mld zł. To tyle co łącznie w 2 kadencje PO-PSL! 3. Inwestycje rządowe w infrastrukturę oświatową 2016-2023 to 12 mld zł 4. 100% szkół podłączonych do szybkiego internetu, a w 2015 r. 10%! 5. Inwestycje w nowoczesny sprzęt informatyczny 2 mld zł. Do porównania Wasze 0 laptopów" – napisał, załączając do tweetów tabele prezentujące m.in. wzrost wynagrodzeń nauczycieli i subwencji oświatowej w latach 2012-2023 oraz na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

"Myśli Pan, że nikt nie pamięta? Wstydu Pan nie ma!" – dodał szef resortu edukacji i nauki.

RadioZET.pl/PAP