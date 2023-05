Egzamin ósmoklasisty 2023: język polski. Odpowiedzi przygotuje dla nas Baba od polskiego

Egzamin ósmoklasisty 2023 rozpoczyna się testem z języka polskiego. Uczniowie przystępują do niego o godzinie 9:00. Na rozwiązanie arkusza mają 120 minut

Przecieki, rozwiązania, wyciek arkuszy CKE - takie informacje można znaleźć w sieci. Ostrzegamy jednak: publikują je najprawdopodobniej oszuści próbujący wyłudzić od uczniów pieniądze

Przypomnijmy, że rok temu tematem rozprawki było odniesienie się do stwierdzenia, że "z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności". Uczniowie mogli też napisać opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej

Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka polskiego będziemy publikować na RadioZET.pl. Odpowiedzi i omówienie egzaminu przygotuje dla nas na żywo Aneta Korycińska znana jako Baba od polskiego

Egzamin ósmoklasisty: polski 2023. Przecieki, odpowiedzi, arkusze CKE na żywo

Egzamin ósmoklasisty: polski 2023

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z języka polskiego? Ósmoklasiści najpierw muszą odpowiedź na pytania, otwarte bądź zamknięte, odnoszące się do podanego tekstu sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem. Kolejne zadania dotyczącą gramatyki i języka.

Na końcu trzeba napisać wypracowanie na co najmniej 200 wyrazów z odniesieniem do wybranej lektury. Rok temu zdający mieli do wyboru rozprawkę, w której mieli rozważyć trafność twierdzenia „z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności” albo opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów dowolnej lektury.

Egzamin ósmoklasisty 2023 - terminy, harmonogram

Przypomnijmy, że termin egzaminu ósmoklasisty został na stałe przeniesiony z kwietnia na maj. W 2023 roku odbędzie się on:

23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,

24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki

25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego języka nowożytnego

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy wyniki?

Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Zaświadczenia uczniowie otrzymają 6 lipca. Wyniki będą brane pod uwagę przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

W tym roku egzamin ósmoklasisty napiszą także uczniowie z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Do testu chce podejść 14450 dzieci. Ta grupa ma mieć przetłumaczone polecenia na ukraiński i wydłużony czas na rozwiązanie arkuszy. Szkoła powinna też zapewnić im psychologa, pedagoga i tłumacza. W sumie egzamin ósmoklasisty w tym roku napisze 502 tys. 800 uczniów.

