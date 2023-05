Egzamin ósmoklasisty 2023: język polski - odpowiedzi, arkusze CKE

Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka polskiego będziemy publikować w tym miejscu niedługo po tym, jak CKE udostępni arkusze z zadaniami. Pierwszych odpowiedzi można spodziewać się tuż po godzinie 14. Omówienie egzaminu przygotuje dla nas na żywo Aneta Korycińska znana jako Baba od polskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2023

Do trzydniowego egzaminu ósmoklasisty przystępuje w tym roku ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi w tym roku także ok. 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Przypomnijmy, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek - 23 maja, uczniowie piszą egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę - 24 maja, egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek - 25 maja, egzamin z języka obcego nowożytnego. Największa grupa ósmoklasistów - 97,8 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023 [WYNIKI]

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

RadioZET.pl/PAP