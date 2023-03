Mężczyzna, który odnalazł zwłoki natychmiast zawiadomił lokalną policję. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce potwierdzili, że zwłoki znajdowały się tam od dłuższego czasu. Śledczy przeprowadzą teraz szczegółowe badania, które pomogą w ustaleniu przyczyny zgonu oraz tożsamości zmarłego.

Grabowo. Znaleziono zwłoki mężczyzny. Ciało było pokryte pleśnią

Portal kamienskie.info podaje, że zwłoki były pokryte pleśnią, co jasno wskazuje, że znajdowały się w stacji transformatorowej co najmniej od kilku miesięcy. Nie jest jasne, jak mężczyzna dostał się do środka i jakie były dokładne przyczyny jego śmierci.

Z uwagi na prowadzone śledztwo policja nie udziela obecnie więcej informacji na ten temat. Funkcjonariusze przeprowadzą w tej sprawie czynności pod nadzorem prokuratora.

RadioZET.pl/kamienskie.info