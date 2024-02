Grupy ptaków latają nad Polską w różnych kierunkach. Co to oznacza?

Wiele gatunków ptaków znanych w Polsce, na okres zimowy odlatuje z naszego kraju do tzw. ciepłych krajów, a więc na południe Europy, do Afryki i rzadziej do Azji. Chcą dzięki temu przetrwać chłodniejszy czas, nie martwiąc się o pokarm. Wśród ptaków, które odlatują na zimę, są między innymi: bociany, kukułki, szpaki, jaskółki, gęsi i żurawie.

Migracja polskich ptaków trwa od sierpnia do listopada. Ptaki zazwyczaj wracają do Polski wczesną wiosną, a więc na przełomie marca i kwietnia. W ostatnim czasie można zauważyć jednak latające po Polsce klucze żurawi czy też dzikich gęsi. Czy taki widok oznacza, że wiosna w tym roku przyjdzie do nas nieco szybciej? Portal TwojaPogoda.pl postanowił rozwikłać tę zagadkę. Niestety, odpowiedź, jest znacznie mniej optymistyczna.

Zobacz również: Dziwne znalezisko w lesie. Balon z dołączonym listem przebył 900 kilometrów

Ptaki migrujące wróciły już do Polski? One nigdy nie wyleciały do ciepłych krajów

Ptaki wylatują do ciepłych krajów, ponieważ chcą uchronić się przez niską temperaturą. Szukają w ten sposób dobrego miejsca na przedłużenie gatunku i przetrwanie. Dawniej zima w Polsce potrafiła być wyjątkowo sroga. Od kilku lat obserwujemy jednak gwałtowny wzrost średnich temperatur dla tej pory roku. W konsekwencji niektóre gatunki, dotychczas uważane za migrujące, nie odlatują jesienią do Afryki, czy też na południe Europy. Zostają na zimę w Polsce i przemieszczają się jedynie po terytorium naszego kraju.

Taka sytuacja dotyczy to między innymi żurawi. Od kilku lat można obserwować, jak ten gatunek zimą, wczesną wiosną i późną jesienią migruje w granicach naszego kraju, przemieszczając się w zależności od tego, jaka pogoda jest w danym regionie. Dzikie gęsi zachowują się w podobny sposób.

TwojaPogoda.pl zauważa, że w przeszłości takie sytuacje zdarzały się sporadycznie – jedynie, kiedy zima była naprawdę ciepła i pogodna. Ze względu na ocieplenie klimatu, ptaki coraz częściej jednak rezygnują z międzykontynentalnych podróży.

Źródło: Radio ZET/TwojaPogoda.pl