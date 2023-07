Jak odwołać się od wyniku matury 2023? Ścieżka, terminy i kluczowe informacje CKE

Matura 2023 poszła uczniom dobrze. Jak podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna zdało 84,4 proc. osób, a 11,3 proc. może podejść do egzaminu poprawkowego w sierpniu, pod warunkiem, że nie zdali tylko z jednego przedmiotu, albo w części pisemnej, albo w części ustnej.

Co, jeśli uczeń uważa, że jego wynik jest inny niż oczekiwał? Niewykluczone, że egzaminator popełnił błąd przy wpisywaniu punktów lub doszło do innej pomyłki. Należy w takim wypadku się odwołać.

Jak odwołać się od wyniku matury 2023?

Każdy uczeń może zapoznać się ze szczegółową oceną swojego egzaminu na stronie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika: ziu.gov.pl. Ma również prawo złożyć wniosek o wgląd do arkusza. Jak wyjaśnia OKE w Warszawie, należy go złożyć za pośrednictwem platformy ziu.gov.pl. Po kliknięciu w podany link (https://ziu.gov.pl/zdajacy/wnioski/wglad/) użytkownik loguje się i wypełnia formularz. “Wypełnienie elektronicznego formularza w ZIU powoduje wysłanie wniosku o wgląd do OKE i nie ma już potrzeby wysyłania dodatkowo podpisanego wniosku pocztą” - czytamy. Wnioski można składać od 7 lipca.

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki matury 2023. Jedna grupa uczniów wypadła wyjątkowo dobrze

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne na swoich stronach szczegółowo wyjaśniają, jak wygląda procedura oraz jaką drogą komunikują się z osobami, które złożyły wniosek. Przykładowo OKE w Warszawie przekazuje informacje o terminie wglądu w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku wysyłając SMS na numer telefonu podany we wniosku. Warto więc sprawdzić na stronie swojej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jakie przyjęła zasady.

Wgląd do egzaminu maturalnego przysługuje wyłącznie osobie, która go napisała. Podczas wglądu dozwolone jest robienie zdjęć sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Zabronione jest natomiast korzystanie z własnego długopisu. Długopisy z czerwonym tuszem oraz kartki do robienia notatek będą dostępne na miejscu.

ZOBACZ TAKŻE: Matura 2023. Od lat ten przedmiot wypada najgorzej. Nauczycielka: "Sama nudzę się na tych lekcjach"

Uczeń po dokonaniu wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu maturalnego może zwrócić się do OKE z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, który należy złożyć w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Następnym krokiem jest odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE), które można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Dyrektor CKE wyjaśnia

Ścieżkę odwołania streścił dyrektor CKE Marcin Smolik na piątkowej konferencji prasowej. - Maturzysta, który z jakiegoś względu uważa, że jego egzamin został nie tak sprawdzony, jak powinien być sprawdzony, innego wyniku oczekiwał, ma możliwość odwołania się od tego wyniku najpierw do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, potem, jeżeli rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nadal go nie satysfakcjonuje, może odwołać się do Kolegium Arbitrażu przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - przekazał Smolik.

Smolik wyjaśnił, że arbitrzy są powołani przez Ministra Edukacji i Nauki. CKE jedynie obsługuje ich administracyjnie.

RadioZET.pl