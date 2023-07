Jest śledztwo ws. radnych z Gdyni. "Działają w poczuciu absolutnej bezkarności"

Prokuratura w Bydgoszczy wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych radnych z Gdyni - dowiaduje się Radio ZET. To ciąg dalszy wątpliwości, jakie narosły wokół tego, czy aby na pewno niektórzy rajcy mieszkają na co dzień w Gdyni. Doraźna komisja w radzie miasta nie znalazła podstaw do wygaszenia ich mandatu. A zajmowała się aż siedmioma radnymi, co do których były różne wątpliwości.