Joanna Dunikowska-Paź od wielu lat pracuje w mediach. W grudniu 2023 roku twarz dziennikarki ujrzały miliony widzów nowej odsłony serwisu znanego do tej pory jako „Wiadomości” (obecnie „19.30”). Oto co wiemy o prowadzącej główny program informacyjny TVP.

Joanna Dunikowska-Paź – życiorys, wiek, wykształcenie, Instagram

Joanna Dunikowska-Paź to dość tajemnicza postać. O jej życiorysie nie wiadomo o niej zbyt wiele, poza tym, że dziennikarka jest związana z Nowym Dworem Mazowieckim. Wynika to z informacji zamieszczonych na facebookowym koncie lokalnego portalu Wirtualny Nowy Dwór, określającego Dunikowską-Paź mianem nowodworzanki.

Wiek ani wykształcenie prezenterki nie są znane, a ona sama niezwykle oszczędnie dzieli się w sieci jakimikolwiek informacjami. Nie prowadzi publicznego konta na Instagramie; na jej oficjalnym profilu na Facebooku ostatnie treści zamieszczono natomiast w 2017 roku.

Joanna Dunikowska-Paź – kariera, praca w telewizji, TVN24, TVP, Nowa TV, Marek Czyż

Joanna Dunikowska-Paź w swojej dotychczasowej karierze w mediach skupiała się przede wszystkim na pracy w telewizji. Jak informuje TOK.FM, dziennikarka rozpoczęła swoją zawodową przygodę w programie TVN24 „Czarno na białym”. W przeszłości pracowała również jako reporterka TVP Info; współpracowała też z Tomaszem Sekielskim przy programie „Po prostu”. Dunikowska-Paź jest dobrze znana widzom stacji Nowa TV: to właśnie tam współpracowała z Markiem Czyżem (obecnie jej kolegą po fachu z „19.30”) w serwisie „24 godziny”. Następnie pojawiała się jako prowadząca „Express” w TTV, by ostatecznie wrócić do redakcji TVN24, gdzie prowadziła tzw. poranki w ramach „Wstajesz i wiesz”.

23 grudnia 2023 roku pojawiła się w TVP jako prowadząca „19.30” (dawnych „Wiadomości”).

Joanna Dunikowska-Paź – życie prywatne, mąż, dzieci, rodzina

Joanna Dunikowska-Paź nie dzieli się swoim życiem prywatnym – trudno w związku z tym powiedzieć cokolwiek o jej mężu czy rodzinie. Według informacji TOK.FM jest mamą – można wnioskować to na bazie urlopu macierzyńskiego, na którym przebywała między zakończeniem pracy w Nowa TV a rozpoczęciem działalności w redakcji TTV.

