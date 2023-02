Zaginęła Julia Laskowska. 16-latka wyszła na spotkanie i nie wróciła

Julia Laskowska zaginęła. 16-latka z miejscowości Murzasichle w gminie Poronin opuściła dom rodzinny ok. godz. 11 w poniedziałek 13 lutego. Do tej pory nie skontaktowała się z rodziną.

"Wyszła z miejsca zamieszkania, prawdopodobnie udając się do Zakopanego, w celu spotkania z bliżej nieustalonymi znajomymi. Do chwili obecnej nie powróciła do domu, nie nawiązała kontaktu z rodziną. Telefon, jakim się posługuje, jest wyłączony" – poinformowała policja z Zakopanego.

Julia Laskowska zaginęła. 16-latka nie wróciła ze spotkania

Policjanci udostępnili zdjęcie zaginionej, ze szczegółowym rysopisem i informacjami o ubiorze w dniu zaginięcia. 16-latka ma 149 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy proste do ramion koloru blond, oczy koloru niebieskiego, cerę jasną. Brak znaków szczególnych.

"Ubiór: ubrana jest w czarną bluzę z kapturem koloru czarnego nieznanej marki, kurtkę pikowaną koloru khaki nieznanej marki z kołnierzem z futra w kolorze białym, spodnie typu jeans koloru czarnego, półbuty materiałowe koloru czarnego" – podała zakopiańska policja.

Mundurowi proszą osoby, które znają Julię, widziały ją lub znają jej aktualne miejsce pobytu o kontakt z tatrzańską policją. Adres: Komenda Powiatowa Policji w Zakopane ul. Jagiellońska 32, telefon +48478347400, lub numer alarmowy 112.

RadioZET.pl/KMP w Zakopanem