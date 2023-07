W katastrofie lotniczej, do której doszło w poniedziałek w Chrcynnie na Mazowszu, zginęło pięć osób, a osiem zostało rannych - wśród nich dwie walczą o życie w warszawskich szpitalach. Trwa wyjaśnianie przyczyn tej tragedii. Oświadczenie po katastrofie wydał Aeroklub SkyDive Warszawa.

"W dniu 17 lipca 2023 r. na lądowisku w Chrcynnie k. Nasielska doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu Cessna 208B o znakach rejestracyjnych SP-WAW, należącego do Aeroklubu Warszawskiego. Cała społeczność naszego Stowarzyszenia jest głęboko wstrząśnięta tą tragedią. Wszyscy poszkodowani znajdują się pod opieką medyczną. Aeroklub Warszawski zapewnia im oraz ich rodzinom i najbliższym wszelkie niezbędne wsparcie. Stosowne czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. W gestii tych organów leży wyjaśnienie wszelkich okoliczności i przyczyn katastrofy. Statek powietrzny, biorący udział w zdarzeniu, wykonywał loty z doświadczonym pilotem-instruktorem na pokładzie, posiadającym wszelkie wymagane uprawnienia. Samolot był w doskonałym stanie technicznym – niespełna przed miesiącem przeszedł gruntowny przegląd. Wszystkie statki powietrzne Aeroklubu Warszawskiego podlegają bieżącej obsłudze technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi utrzymania zdatności do lotu samolotów oraz przepisów bezpieczeństwa lotniczego, pod nadzorem organów państwowych. Łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar katastrofy" - napisali członkowie zarządu aeroklubu na Facebooku.

Chrcynno. Oświadczenie aeroklubu SkyDive Warszawa ws. katastrofy

W Chrcynnie strażacy zaczynają akcję wydobycia samolotu wbitego w budynek. - Mogą być tam jeszcze resztki paliwa, więc akcja wymaga dodatkowego zabezpieczenia - wyjaśnił reporterce Radia ZET Annie Józefowicz młodszy kapitan Paweł Plagowski z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. W zabezpieczaniu akcji bierze udział specjalistyczny sprzęt. - Jest to samochód ciężki, który ma dużą ilość środka pianotwórczego. Jeżeli służby poproszą nas o dalsze działanie, będziemy tutaj współpracować dalej - dodał Plagowski.

Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych ustala przyczyny katastrofy, śledztwo wszczęła również Prokuratura Rejonowa w Pułtusku. Ofiary to czterech mężczyzn i jedna kobieta. Wszystkie już zostały zidentyfikowane. Wśród ofiar śmiertelnych jest pilot cessny, pracownik baru i student WAT-u. Dwie osoby są w ciężkim stanie i walczą o życie w bródnowskim szpitalu. Osoby, który odniosły mniej groźne obrażenia, zostały przewiezione do szpitali w Płońsku i Ciechanowie. Doznały głównie złamań. Wśród nich jest 9-letni chłopiec.

RadioZET.pl