Mężczyźni nie mieli szans. Z volkswagena nic nie zostało

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w czwartek przed godz. 13. Doszło do niego na 10. kilometrze drogi wojewódzkiej nr 297 w pobliżu Kożuchowa niedaleko Nowej Soli (woj. lubuskie). Osobowy volkswagen uderzył w bariery przy drodze.

Kożuchów. Wypadek na DW 297. Nie żyją dwie osoby

- By dostać się do znajdujących się w rozbitym aucie czterech osób, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Niestety, dwie z nich zginęły na miejscu. Dwie zostały poważnie ranne, były przytomne. Pogotowie ratunkowe zabrało je do szpitala w Nowej Soli - poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik lubuskiej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Arkadiusz Kaniak.

Zdjęcia z miejsca tragedii opublikowała w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie.

Z kolei na profilu portalu Poscigi.pl opublikowano zdjęcie rozerwanego volkswagena, który znalazł się w rowie.

Sierż. Oskar Stroński z zespołu prasowego lubuskiej policji przekazał - także w rozmowie z PAP - że kierowca volkswagena na łuku drogi z nieustalonej przyczyny stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. W wypadku zginęło dwóch mężczyzn - pasażerów auta. Dwie pozostałe osoby jadące autem zostały ranne.

W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładny przebieg wypadku. Śledztwo mające wyjaśnić jego przyczynę będzie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli.

PAP/Marcin Rynkiewicz