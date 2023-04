Ksiądz gwałcił parafiankę. "Szarpał, przytrzymywał za ręce, przyciskał ciałem"

33-letni ksiądz został skazany na pięć lat więzienia za doprowadzenie przemocą parafianki do kilkukrotnego obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym. Sąd orzekł też pięć lat zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej i zobowiązał go do zapłacenia 150 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.