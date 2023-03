Ofiary Marcina W. nie były przypadkowe. Do zbrodni pchnęła go "urojona miłość"

Według śledczych Marcin W. dopuścił się podwójnego morderstwa przez "urojoną miłość" lub w akcie zemsty. Jego pierwsza ofiara to Patryk G., brat kobiety, w której był platonicznie zakochany. Drugą była Iwona M., matka mężczyzny, którego nękał, za co trafił do zakładu psychiatrycznego. Prokuratura zdradziła w piątek więcej szczegółów dotyczących strasznej zbrodni w miejscowości Międzychód.