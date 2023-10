"Niewyobrażalny skandal, kto za to odpowie?". Orlen reaguje na zarzuty

"Kto odpowie karnie za to, że karetka zajęta szukaniem paliwa, nie dojedzie do pacjenta?" - takie pytanie w mediach społecznościowych zadał kandydat KO do Sejmu Krzysztof Strzałkowski. Przytoczył przy tym sytuację, w której karetka Meditrans Ostrołęka nie była w stanie zatankować. Orlen odniósł się wpisu twierdząc, że jest to "absolutne kłamstwo".