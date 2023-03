Kuriozum w trakcie akcji ratunkowej. Śmigłowiec LPR utknął na parkingu

Akcja ratunkowa w Piasecznie, która rozgrywała się w środę 1 marca, miała dziwny przebieg. Jak relacjonuje lokalny serwis Piasecznonews.pl, wezwany do pacjenta śmigłowiec LPR wylądował na parkingu przed supermarketem.

Maszyna nie mogła jednak swobodnie odlecieć z terenu przed sklepem. W jej pobliżu zaparkowało kilka pojazdów.

Piaseczno. Kuriozalna akcja ratunkowa. Śmigłowiec LPR utknął

– W sklepie podawano komunikat, by ludzie zabrali auta – mówił czytelnik portalowi Piasecznonews.pl. – Problem w tym, że tam najwidoczniej parkują nie tylko klienci sklepu, bo prośby na nic się nie zdały – dodał.

Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa LPR, komentowała, że śmigłowiec mógł co prawda bez przeszkód odlecieć. – Pilot przed startem maszyny poprosił jednak, by odjechały zaparkowane w pobliżu auta – powiedziała. Pilot nie chciał, by podmuch startującego śmigłowca poniósł w stronę zaparkowanych aut piasku, czy innych lekkich ostrych przedmiotów mogącego uszkodzić lakier.

Ostatecznie śmigłowiec LPR wystartował po ok. 30 minutach oczekiwania na płycie parkingu. Pacjent został przewieziony do szpitala karetką.

