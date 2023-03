PiS szykuje uderzenie w TVN. "Ten paszkwil nie zostanie sam sobie pozostawiony"

PiS zapowiada skargę do KRRiT na TVN24 po głośnym reportażu o papieżu Janie Pawle II, który – jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła i metropolita krakowski – miał tuszować przypadki pedofilii u podległych mu księży.

Wyemitowany 6 marca reportaż "Franciszkańska 3" autorstwa Marcina Gutowskiego opisał historie trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcję na nie ówczesnego metropolity krakowskiego. Pojawiły się wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

PiS szykuje uderzenie w TVN. "Będzie interwencja"

Sekretarz generalny PiS mówił we wtorek 14 marca w radiowej Jedynce wprost o "paszkwilu zrównanym z ziemią". Zapowiedział złożenie skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - Przymierzamy się do tego, aby złożyć skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na działania TVN w tej sprawie, tego paszkwilu, bo trudno to nazwać materiałem reporterskim – oświadczył Sobolewski. - Na pewno ten paszkwil nie zostanie sam sobie pozostawiony, będzie na pewno też z naszej strony interwencja - oświadczył.

Polityk powtarzał argumenty stawiane przez rządzących, że reportaż jest „próbą uderzenia w podstawowe wartości, które są fundamentem polskości, naszej tradycji”. Według niego reportaż powstał na podstawie wątpliwych materiałów służb bezpieczeństwa PRL, których przed 1989 rokiem nie użyli sami komuniści. - Na tej podstawie stacja, która mieni się stacją mówiącą całą prawdę całą dobę, próbuje uderzyć w obraz człowieka, który jest największym Polakiem w historii Polski - podkreślił.

- Uderzają w największego Polaka w historii Polski, którego imię jest znane na całym świecie i którego imię też spowodowało, że w tej chwili żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce - zauważył polityk PiS. Jak dodał, "tym materiałem TVN wpisał się jako element wojny hybrydowej".

Dopytywany, czy materiał jest efektem działań służb specjalnych, odparł: - Można na to tak patrzeć i można tak to oceniać. Dzięki świętemu Janowi Pawłowi II w Polsce każdy może mieć swój punkt widzenia. Ja mam taki punkt widzenia, że to jest element operacji służb specjalnych rodem ze Wschodu - powiedział Sobolewski.

W reakcji na materiał TVN, 9 marca Sejm przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę", której obiektem jest papież Jan Paweł II. Za uchwałą głosowało 271 posłów, 43 było przeciw, a od głosu wstrzymało się 4 posłów. 142 posłów nie głosowało.

RadioZET.pl/PAP - Rafał Białkowski