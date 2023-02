Wielomilionowe dotacje. Szwagier wiceministra i przedsiębiorca w jednym stowarzyszeniu

Wiceminister Jacek Żalek, który nadzoruje od sierpnia 2022 roku NCBiR, nie widzi w tym konfliktu interesów. Przekonuje, że stowarzyszenie nie działa od lat i że nie ma wiedzy na temat działalności brata żony. Według informacji z KRS białostockie Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej zostało założone w 2006 roku. Do dziś nie zostało zlikwidowane. Nie znaleźliśmy też informacji o skierowaniu do sądu wniosku o likwidację stowarzyszenia. Według aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego prezesem stowarzyszenia jest Karol Kramkowski, który obecnie pełni ważne funkcje w NCBiR.

Wiceprezesem stowarzyszenia jest brat żony wiceministra Żalka, a w jego Komisji Rewizyjnej zasiada przedsiębiorca, który jest obecnie prezesem spółki Chime Networks. Ostatni wpis w KRS dotyczący stowarzyszenia pochodzi z 2006 roku.

Szwagier wiceministra Żalka, przedsiębiorca i członek rady NCBiR w jednym stowarzyszeniu

Doktor hab. Karol Kramkowski od października 2020 roku zasiada w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest to ciało doradcze, które m.in. wypowiada się w sprawach dotyczących warunków konkursów. Posiada też decydujący głos w zakresie składu zespołu ekspertów centrum.

Naukowiec 26 stycznia tego roku został wybrany Przewodniczącym Komisji Odwoławczej NCBiR, która rozpatruje odwołania od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na wykonanie projektu. Ponadto Minister Funduszy i Polityki Regionalnej powołał Kramkowskiego w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCBiR. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali docenta Kramkowskiego na przewodniczącego.

Wnioskodawcą projektu NCBiR w konkursie „Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe”, widniejącego na liście do otrzymania prawie 123 mln zł, jest spółka Chime Networks sp. z o.o. z Białegostoku, założona jako spółka zależna TB Telecom sp. z o.o. Konkurs przeprowadzono jesienią 2022 roku. Spóła zgłosiła projekt zatytułowany: „Opracowanie rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa podmorskiej infrastruktury światłowodowej w oparciu o innowacyjną technologię wielordzeniowych włókien oraz ultraczułych systemów detekcji i identyfikacji zagrożeń”. Prezesem Chime Networks i członkiem zarządu TB Telecom jest Piotr Maziewski. Biznesmen według KRS jest też członkiem Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia, którego prezesem jest dr hab. Karol Kramkowski.

Żalek odpowiada na pytanie o konflikt interesów

Wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego Jacek Żalek na pytanie, czy nie widzi konfliktu interesów między sprawowanym przez niego nadzorem nad NCBiR, a zasiadaniem przez brata żony w stowarzyszeniu, w którym jest też potencjalny beneficjent dofinansowania z NCBiR, odpowiedział krótko: - Nie. Nadzór nad NCBIR mam od 1.08.2022 r. a nad SKMA ( Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej - przyp. red. ) nigdy nie miałem nadzoru.

Na kolejne pytanie, czy jego zdaniem zasiadanie w SKMA jednocześnie przewodniczącego komisji odwoławczej NCBiR oraz osoby zarządzającej firma, która znalazła się na liście firm, której projekty wybrano do dofinansowania, rodzi konflikt interesów, wiceminister Żalek odpowiedział: - Nie mam wiedzy, kto zasiadał w SKMA. Powołanie prof. Kramkowskiego na przewodniczącego komisji odwoławczej rady NCBIR nastąpiło po rozstrzygnięciu konkursu szybkiej ścieżki i miało miejsce w innym roku kalendarzowym.

Zapytaliśmy wiceministra Żalka także o to, czy wiedział o zasiadaniu w jednym stowarzyszeniu brata żony i Karola Kramkowskiego z NCBiR? - Nie. W stowarzyszeniu działały setki studentów i nie funkcjonuje ono od co najmniej 2006 roku. Z tego, co sprawdziłem, ostatni wpis w KRS pochodzi sprzed 17 lat. Nie mam wiedzy na temat działalności pana (tu nazwisko brata żony - przyp.red.) i pana Karola Kramkowskiego w tamtym okresie. Ślub wziąłem w 2009 roku. Nie wiem, co robiła moja przyszła żona 3 lata przed małżeństwem, tym bardziej nie wiem, co robił jej brat - zapewnił Żalek.

Biuro prasowe NCBiR odpowiedziało nam, że wybór Karola Kramkowskiego na Przewodniczącego Komisji odwoławczej Rady NCBiR nastąpił w styczniu 2023 r., a przedmiotowy konkurs był rozstrzygany w 2022 r. "Co więcej, Komisja odwoławcza Rady NCBiR nie jest organem właściwym do rozpoznawania wniosków oraz protestów w ramach konkursów organizowanych ze środków europejskich. Dodatkowo, w razie zaistnienia konfliktu interesów w sprawach rozpoznawanych przez Komisję odwoławczą Rady NCBiR, dany członek Komisji w ogóle nie uczestniczy w rozpoznaniu sprawy – nie ma go zarówno w pomieszczeniu, jak i w trakcie dyskusji, a potem w momencie głosowania. Jednakże, co należy podkreślić, wybór danego członka Rady na Przewodniczącego Komisji odwoławczej Rady NCBiR poprzedzone jest głosowaniem tajnym, w którym uczestniczą wszyscy członkowie Rady uprawnieni do głosowania" - napisał zespół prasowy NCBiR.

Jak podała "Rzeczpospolita" w ubiegłym tygodniu wiceministrowi funduszy i rozwoju regionalnego Jackowi Żalkowi zabrano częściowo pełnomocnictwa do nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Joński i Szczerba komentują

Sprawę skomentowali posłowie KO, którzy w ubiegłym tygodniu prowadzili kontrolę poselską w NCBiR. - Jak może prowadzić nadzór nad NCBiR człowiek, wobec którego są tak potężne wątpliwości. Nie ma żadnego powodu, aby wiceminister nadal pełnił funkcję, oprócz utrzymywania przez Kaczyńskiego sztucznej większości w Sejmie w zamian za intratne stołki - stwierdził poseł Dariusz Joński.

- PiS idzie przed wyborami po bandzie, dlatego zajęliśmy się tą kontrolą. Teraz układają się wszystkie puzzle - dodał poseł Michał Szczerba.

RadioZET.pl