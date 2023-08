Łukasz Mejza w radiowozie – ten niecodzienny widok zastali w poniedziałek 7 sierpnia aktywiści ze "Społeczeństwa Obywatelskiego - Zielona Góra". Na nagraniu na Facebooku widzimy, jak policja spisuje posła, a za wycieraczką jego auta znajduje się wezwanie ws. mandatu.

Taki obrót spraw potwierdziła Wirtualnej Polsce podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowa Komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze. - Interwencja policji dotyczyła nieprawidłowego parkowania – powiedziała WP policjantka. Nie wyjaśniła jednak, czy poseł przyjął mandat, czy zasłonił się immunitetem poselskim.

Łukasz Mejza w radiowozie. Jest nagranie z interwencji policji

Aktywiści przyłapali Łukasza Mejzę i zapytali posła, dlaczego złamał prawo. Parlamentarzysta w szyderczy sposób odpowiedział: - Panie Patryku, powiedziałem, że jedyne co mogę dla pana zrobić, to pomodlić się o pana zdrowie psychiczne. Pozdrawiam serdecznie - powiedział Łukasz Mejza nagrywającemu mężczyźnie.

Potem wielokrotnie uśmiechał się do kamery, stojąc przy radiowozie. Aktywiści zapowiedzieli, że zgłoszą złamanie prawa przez posła do sejmowej Komisji Etyki. "Jednak zguba się znalazła i poseł Mejza znalazł się w radiowozie. Chyba nauczy go to parkowania zgodnego z przepisami" - przekazali aktywiści.

Łukasz Mejza wszedł do Sejmu w marcu 2021 roku, obejmując mandat po zmarłej posłance PSL Jolancie Fedak. Został posłem niezrzeszonym, ale popierającym Zjednoczoną Prawicę w kluczowych głosowaniach. Jesienią 2021 roku został wiceministrem sportu i turystyki, ale po kilku tygodniach podał się do dymisji, gdy wyszły na jaw praktyki jego firmy. Obiecywała ona osobom nieuleczalnie chorym powrót do zdrowia przy zastosowaniu podejrzanych metod.

