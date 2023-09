Przełom w poszukiwaniach Krzysztofa Dymińskiego? Kamera uchwyciła taką scenę

Krzysztof Dymiński wyszedł z domu w miejscowości Pogroszew-Kolonia pod Warszawą 27 maja nad ranem. Kamery po raz ostatni zarejestrowały 16-latka na moście Gdańskim. Tam ślad się urywa. Nie ma dowodów na to, że 16-latek zszedł z mostu czy skoczył.

Od tamtej pory słuch o nastolatku zaginął, a jego telefon pozostawał nieaktywny. W poszukiwania chłopca zaangażowana jest policja, rodzina oraz jego znajomi. - Dalej szukamy syna, nie poddajemy się - mówiła Agnieszka Dymińska. Rodzice są wdzięczni za każdą wiadomość, mogącą pomóc w odnalezieniu nastolatka.

Krzysztof Dymiński zaginął. Jest przełom w poszukiwaniach?

Osoby uczestniczące w poszukiwaniach Krzysztofa miały nadzieję na przełom w sprawie za sprawą doniesień z północy Polski. Chłopiec miał być widziany w połowie czerwca w Rowach i pod koniec sierpnia w Ustce. Policja przekazała, że wciąż poszukuje 16-latka.

Teraz pojawiły się kolejne sygnały o tym, że Krzysztof Dymiński mógł być widziany na drodze krajowej nr 11 prowadzącej do Poznania. Opublikowano także zdjęcie z kamery samochodowej, która zarejestrowała tam młodego mężczyznę bardzo podobnego do zaginionego Krzysztofa. Rodzina apeluje o pomoc.

"Szanowni Obserwatorzy, Przyjaciele, Ludzie wielkiego serca, w mojej ocenie na tym nagraniu jest mój syn, Krzysztof Dymiński. Nie mam jednak 100 proc. pewności. Proszę, może jest osoba, która jest łudząco podobna do mojego dziecka, która 31 sierpnia szła drogą nr 11 z Koszut do Kórnika w stronę Poznania. Jeśli to ty szedłeś - proszę odezwij się. Trwamy w niewiedzy już tak długo… Krzysztof, jeśli to ty synku, proszę, wróć do domu. Cały czas na Ciebie czekamy. Nie liczy się absolutnie nic, tylko żebyś wrócił. Kochamy Cię najmocniej na świecie, wróć. Mama, tata, brat" - napisali bliscy Krzysztofa.

Krzysztof Dymiński ma 175 cm wzrostu, ciemne blond włosy, niebieskie oczy i jest szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel typu sneakersy. 16-latek nosi stały aparat na zębach (górny i dolny łuk). Wszystkie osoby, które widziały zaginionego, proszone są o pilny kontakt z: Wydziałem Kryminalnym KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 276, telefon: 47 724 3235, 47 724 39 00, 47 724 3901; e-mail: oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl