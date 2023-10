Konkurs Nauczyciel Roku, nazywany nauczycielskimi Oscarami, zorganizowano po raz 21. Laureatem tegorocznej edycji został Radosław Potrac, historyk, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. w Warszawie. - Od czasu do czasu trzeba przewietrzyć rodzinę. Tak mówiły Muminki. Czyli dobrze, że mamy siebie nawzajem, ale czasem trzeba zadbać o siebie - powiedział, odbierając nagrodę.

Przyznał, że takie hasło często przyświeca mu w pracy z dziećmi na Pradze Północ, które potrzebują oddechu od tego, w czym się znajdują. - Dają im to nasze nauczycielskie działania. Codzienne wstawanie, przejeżdżanie przez pół Warszawy i przychodzenie do nich tylko po to, by wspólnie spędzić trochę czasu i wspólnie razem wymyślić coś fajnego - powiedział. Historyk podkreślał, że dla niego najważniejsza jest wspólnota. To żeby być razem i razem pokonywać to, co staje na czyjejś drodze.

- Jesteśmy w stanie to uczynić.Tylko potrzebujemy siebie, nie podziałów, a bycia razem. Potrzebujemy też szacunku, bo bycie nauczycielem to też szacunek dla wszystkich. Moim marzeniem jest, żeby młodsze osoby wspólnie uczyły się razem ze starszymi. Bo to, że młodzi są super i znają przyszłość, jest ekstra, ale potrzebują do tego mądrych dorosłych - tłumaczył Radosław Potrac.

Na koniec przypomniał, jak ważnym elementem pracy nauczyciela jest zaufanie, które nieustannie trzeba pielęgnować. - Młodzi najbardziej boją się globalnych zmian. To jest ich lęk, my w tym wszystkim powinniśmy im towarzyszyć. Możemy robić swoje i to róbmy, mimo wszystko, mimo tego co się dzieje - powiedział

Nauczyciel Roku 2023. Historyk, harcerz, społecznik

Radosław Potrac jest redaktorem naczelnym nagradzanej gazetki szkolnej „Śrubowkręt”, która działa jak profesjonalna redakcja. W szkole powołał również Akademię Kumatego Rodzica, w ramach której wspólnie z rodzicami ustala cele edukacyjne. Założył też koło turystyczne Dreptaki. Dziś liczy ono 150 osób, a przez lata przewinęło się przez nie kilkanaście tysięcy uczestników. Wspólnie z uczniami historyk opracował trasę wycieczkową Śladami Janusza Korczaka w Warszawie. Holokaust, praskie katownie i więzienia kamieniczne UB i NKWD – te wszystkie trudne tematy nauczyciel zgłębiał z młodzieżą w archiwach i teraz dzięki temu na wielu budynkach wiszą tablice upamiętniające ofiary.

Jego współpraca z centrami Holokaustu i muzeami żydowskimi w Nowym Jorku, Melbourne i Johanesburgu zaowocowała z kolei projektem, w którym dziecko biorące w nim udział dostawało „opiekuna” – świadka historii, z którym odwiedzało znane i nieznane zakątki stolicy. Nauczyciel zainicjował również założenie Domu Powstańca, gdzie pracuje jako wolontariusz. Praca społeczna nie jest mu obca. Zanim miasto i państwo ruszyło na pomoc uchodźcom z Ukrainy, on włożył mundur harcerski, skrzyknął znajomych i po pracy pojechał na Dworzec Wschodni. Zorganizował pomoc materialną, dostawy ciepłych posiłków.

W konkursie na Nauczyciela Roku 2023 jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia. Powędrowały one do Anity Mańdok, nauczycielki języka polskiego jako ojczystego w Polskiej Szkole we Fryburgu (Badenia-Wirtembergia) i Marty Szymczyk, pedagożki w Społecznej Szkole Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi, prowadzącej blog „Nieszablonowa Pedagożka”.

Nauczyciel Jutr@ dla nauczycielki z przedszkola

W tym roku po raz trzeci podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie przyznano - razem z Fundacją Orange - tytuł Nauczyciela Jutr@. Nagrodę otrzymała Aleksandra Janicka z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach. - To dzieci inspirują mnie do działania, poszukiwania i wdrażania nowoczesnych technologii tak, żeby edukacja była dla nich jak najbardziej przyjemna – powiedziała tuż po odebraniu nagrody Janicka.

Nauczycielka pracuje z dziećmi w oparciu o edukację planu daltońskiego, który zakłada naturalne podążanie za dzieckiem, jego potrzebami i możliwościami. Dzięki takiemu podejściu podopieczni Aleksandry Janickiej wiele zadań podejmują z własnej inicjatywy. W przedszkolu według pomysłu nauczycielki powstała także rada dziecięca. W jej ramach dzieci podejmują takie tematy jak: zakup zabawek, układanie jadłospisu i organizacja dni tematycznych.

Aleksandra Janicka, nauczycielka z przedszkola w Strzyżowicach, wygrała konkurs Nauczyciel Jutr@ ‧ fot. Piotr Molecki/East News ‧ fot. Piotr Molecki/East News

- Na swojej drodze spotkałam dzieci pełne entuzjazmu, radości, z milionem pytań, gotowe do działania, ale też takie, które były niepewne i wycofane. Plan daltoński pozwala spojrzeć na dziecko w inny sposób, dopasować edukację do dziecka – powiedziała Janicka. Oprócz tego nauczycielka w swojej pracy stosuje narzędzia multimedialne jak roboty czy magiczny dywan. Stara się uczyć dzieci współpracy, by wyeliminować niezdrową konkurencję. - To dzieci mają wpływ na to, jak zdobywają wiedzę. Mogą się uczyć przez zabawę. Nowoczesne technologie nam w tym pomagają – powiedziała Janicka.

Martyna Wojciechowska: Dziękuję, że robicie swoje

Podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie przyznano również tytuł „Przyjaciel szkoły”. Za wrażliwość i determinację w działaniach na rzecz upodmiotowienia osób słabszych, wykluczonych, a także za wspieranie edukacji otrzymała go Martyna Wojciechowska, podróżniczka, dziennikarka. - Nauczyciel to piękny, trudny i bardzo niedoceniany zawód - powiedziała Wojciechowska i podziękowała nauczycielom, że "pomimo wszystkich trudności robią swoje." Inicjatywą Edukacyjną Roku została Fundacja Kosmos dla Dziewczynek, pierwsza w Polsce organizacja zajmująca się „dziewczyńskością”, której celem jest tworzenie środowiska wolnego od stereotypów ograniczających dziewczynki.

Do tytułu Nauczyciela roku 2023 oprócz zwycięzcy i wyróżnionych nominowani byli: Marta Badowska z SP nr 49 w Gdańsku, Alicja Gawrońska z SP nr 3 w Koźminie Wielkopolskim, Milena Ginko z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, Zdzisława Głowienka z SP nr 14 w Gdańsku, Patrycja Karykowska z SP nr 27 w Kielcach, Edyta Laskowska z SP w Bachowicach, Łukasz Perczak z I LO w Oleśnicy, Elżbieta Pławecka z VI LO we Wrocławiu, Dorota Remiszewska z przedszkola nr 13 w Skierniewicach i Agata Wdowik z Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu.

Do tytułu Nauczyciel Jutr@ 2023 nominowani zostali: Agnieszka Kopacz z I LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie, Nina Kowalik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej, Dominika Siwek z Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce- Leszczynach, Hanna Stachera z Technikum dla Niewidomych w Laskach, Artur Tutka z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.