19-letnia Weronika zginęła na miejscu. Nastolatka spieszyła się do pracy

Tragedia wydarzyła się 15 marca w Reptowie koło Bydgoszczy. Około godz. 9:30 niewielki opel astra zderzył się czołowo z tirem. Na miejscu zginęła 19-letnia Weronika. Jej narzeczony, 28-letni Bartosz, trafił do szpitala.

- Nie możemy w to uwierzyć. My tę Weronikę dobrze znaliśmy. Jej mama się tutaj urodziła. Ona teraz do nas wróciła. Ta jej córka przyjeżdżała do nas na weekendy. Nie wiadomo dlaczego akurat teraz w tygodniu spała u mamy. Jechała ze swoim narzeczonym - powiedzieli w rozmowie z "Super Expressem" mieszkańcy wsi pod Bydgoszczą.

Reptowo. 19-letnia Weronika zginęła w tragicznym wypadku

Wiadomo, że Weronika jechała rano do pracy w cukierni. To ona prowadziła samochód, a jej chłopak jechał jako pasażer. Nastolatka miała prawo jazdy dopiero od kilku miesięcy.

- Dyżurny bydgoskiej komendy przyjął zgłoszenie o wypadku drogowym zaistniałym na drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Reptowo w powiecie bydgoskim. Natychmiast na miejsce zostały skierowane patrole Wydziału Ruchu Drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 19-letnia kobieta kierująca oplem astrą, z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i tam zderzyła się czołowo z nadjeżdżającym samochodem ciężarowym - powiedziała w rozmowie z "SE" kom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy.

- W wyniku zdarzenia kierująca oplem poniosła śmierć na miejscu, natomiast pasażer został przewieziony do szpitala. Kierowca samochodu ciężarowego nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Teraz policjanci będą prowadzić, pod nadzorem prokuratora, czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia - dodała.

RadioZET.pl/ Super Express/ Policja w Bydgoszczy