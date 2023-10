O tym, że Polska rozważa wzmocnienie kontroli na granicy ze Słowacją, media informowały już pod koniec września. Według MSWiA osoby nielegalnie dostają się szlakiem bałkańskim przez Słowację do Polski. Premier Mateusz Morawiecki wydał też specjalne polecenia szefowi resortu spraw wewnętrznych.

Kontrole na granicy ze Słowacją. Jest rozporządzenie MSWiA

We wtorek 3 października wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywróceniu tymczasowo kontroli granicznej ze Słowacją. Będzie obowiązywać od północy w środę przez 10 dni - od 3 do 13 października. W rozporządzeniu "w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną" wskazano przejścia graniczne, którymi można przekraczać granicę ze Słowacją.

Są to drogowe przejścia Barwinek i Radoszyce (woj. podkarpackie), Muszynka, Piwniczna Zdrój, Jurgów i Chyżne (woj. małopolskie), Korbielów i Zwardoń (woj. śląskie). Kolejowe przejścia graniczne ze Słowacją to Łupków (woj. podkarpackie), Muszyna (woj. małopolskie) i Zwardoń (woj. śląskie) - wynika z załącznika do rozporządzenia.

Przejścia drogowe otwarte są całodobowo i dostępne dla ruchu osobowego i towarowego zgodnie z parametrami danej drogi, a kolejowe dla ruchu osobowego i towarowego - w godzinach otwarcia stacji kolejowych.

Otwartych będzie 11 pieszych przejść granicznych, ale przeznaczone będą wyłącznie dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci. Chodzi o przejścia: Ożenna (woj. podkarpackie), Konieczna, Leluchów, Niedzica, Łysa Polana, Chochołów i Winiarczykówka (woj. małopolskie), Ujsoły, Bór, Zwardoń i Jaworzynka (woj. śląskie).

